Coup d’arrêt pour Théo Maledon, déjà blessé avec le Real Madrid

Après un EuroBasket 2025 raté avec l’équipe de France, Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) pensait avoir bien lancé sa nouvelle aventure au Real Madrid avec un premier match de préparation encourageant. Mais la recrue française a déjà été stoppée net par une blessure.

Parte médico de Maledon. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 18, 2025

Le Real Madrid privé de sa recrue française

Le Real Madrid a communiqué ce jeudi sur l’état de santé de son joueur : « Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Théo Maledon por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor corto del muslo izquierdo. Pendiente de evolución. » Autrement dit, le meneur souffre d’une lésion à l’adducteur de la cuisse gauche. La durée de son absence n’a pas été précisée et dépendra de l’évolution de sa récupération.

Un calendrier chargé à venir

Le club merengue va rapidement entrer dans le vif du sujet. Il jouera son premier match officiel le samedi 27 septembre, en demi-finale de la SuperCoupe de Liga Endesa contre Tenerife. En cas de victoire, la finale suivra dès le lendemain face au vainqueur du match Valence – Malaga. Puis le Real Madrid enchaînera avec une double-week d’EuroLeague : un déplacement sur le parquet de la Virtus Bologne le samedi 30 septembre, avant de recevoir l’Olympiakos le jeudi 2 octobre. Une série qui pourrait bien se dérouler sans Théo Maledon, au moins en partie.