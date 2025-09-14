Six jours après la fin de son Euro raté, Théo Maledon réussit ses débuts avec le Real Madrid

Six jours après la fin de son EuroBasket raté, Théo Maledon a vécu un premier match de préparation réussi sous les couleurs du Real Madrid ce samedi 13 septembre. En sortie de banc lors de ce match de préparation, le meneur français a cumulé 11 points à 3/6 aux tirs, 6 passes décisives et 2 rebonds pour 15 d’évaluation (19 à la sauce EuroLeague) en 17 minutes, contribuant à la victoire de son équipe contre Saragosse (94-64).

El partido de THEO MALEDON 18 Minutos

11 Puntos

3/6 Tiros de Campo

2 Rebotes

6 Asistencias

19 Valoracion pic.twitter.com/EI1LSf8jfx — Iñaki López (@lopezinak) September 13, 2025

Un démarrage difficile mais une domination rapide

Ce match était aussi le premier pour Sergio Scariolo sur le banc du Real Madrid, 23 ans après son départ. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a donc mené sa nouvelle équipe à une victoire de 30 points lors de la finale du trophée Segovia Ciudad Europea del Deporte. Dans un pavillon Pedro Delgado comble avec 2 500 spectateurs, le technicien italien a donc pu compter sur les premiers pas réussis de ses nouvelles recrues, l’Allemand David Krämer et donc le Français Théo Maledon.

✨Debut con nuestra camiseta ✨

1⃣2⃣ @Theo_Maledon

1⃣ David Krämer pic.twitter.com/1I3Bn12bKk — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 13, 2025

Une fin de match maîtrisée malgré la tension

La rencontre a débuté de manière imprécise, comme attendu en cette période de présaison. Le club de Saragosse, très maladroit dans ses tentatives à 3-points, s’est rapidement retrouvé distancé par un Real Madrid où Sergio Llull et Théo Maledon ont commencé à faire la différence. L’écart a rapidement grimpé pour atteindre 16 points à la mi-temps (43-27).

👏 Primera canasta en juego de @Theo_Maledon con nuestra camiseta 👏 pic.twitter.com/c7MfcuCDu3 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 13, 2025

L’équipe de Jesús Ramírez a tenté de revenir (-11) en début de troisième quart-temps grâce à un Santi Yusta inspiré, mais ce fut un mirage. Le Real, avec un excellent pourcentage à 3-points qui a atteint 50% en fin de match (13/26), a définitivement scellé le sort de la rencontre en portant son avance à 25 points.

Le score de 64-39 à la fin du troisième quart-temps a donné lieu à dix dernières minutes plus tendues physiquement, sans pour autant que le Real Madrid perde le contrôle. Les rotations ont parfaitement rempli leur rôle, notamment dans le secteur défensif qui a parfois désespéré Saragosse.

L’absence de Soriano s’est fait ressentir dans le jeu intérieur de l’équipe de Saragosse, où seuls Yusta et le jeune Langarita ont pu montrer quelques éclairs de qualité. Le Real Madrid, s’appuyant sur la direction d’Andrés Feliz et avec un Okeke qui a démontré sa qualité dans le tir extérieur, a terminé la rencontre sereinement pour s’imposer 94-64.

L’Argentin Facundo Campazzo, avec 18 points, l’Américain Chuma Okeke et le Dominicain Andrés Feliz, avec 16 points chacun, ont été les meilleurs marqueurs d’un Real Madrid qui reste invaincu en présaison après ses victoires face à l’Alba Berlin et Malaga lors du Trophée Costa del Sol.