EuroLeague Féminine

Bourges battu à Vilnius, 11 points à remonter au Prado pour disputer la saison d’EuroLeague

EuroLeague - Le Tango Bourges Basket a perdu son barrage aller d’EuroLeague (75-64) sur le parquet de Vilnius. Les Tango devront combler un retard de 11 points mercredi prochain au Prado pour espérer rejoindre la phase régulière.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bourges battu à Vilnius, 11 points à remonter au Prado pour disputer la saison d’EuroLeague

Kariata Diaby et Bourges ont mal géré la fin de match à Vilnius en EuroLeague

Crédit photo : FIBA

Après plus de cinq mois sans match officiel, le Tango Bourges Basket retrouvait la compétition ce jeudi soir en Lituanie. Face au Kibirkstis Vilnius, les Tango ont alterné le bon et le moins bon avant de céder dans un dernier quart fatal (25-11). Résultat : une défaite 75-64 et un défi de taille à relever dans une semaine au Prado : gagner d’au moins 12 points pour disputer la saison 2025-2026 d’EuroLeague.

Bourges avait pris les commandes avant de craquer

Cueillies à froid par l’adresse lituanienne (14-5, 3e), les joueuses d’Olivier Lafargue ont réagi pour recoller à 18-18 après dix minutes. Portées par Kariata Diaby et Marie Paule Foppossi, elles ont même pris les devants dans le troisième quart-temps, comptant jusqu’à 5 points d’avance (51-46, 29e).

Mais en face, Kamile Nacickaite-Van der Horst, ancienne joueuse du Tango Bourges Basket lors de la saison 2023-2024, a rappelé son talent. Discrète dans le troisième quart, l’internationale lituanienne a relancé Vilnius au meilleur moment pour finir avec 25 points (à 5/6 à 3-points). Ses tirs et ceux de Zaay Green ont fait très mal à des Berruyères en panne d’adresse et plombées par 17 balles perdues.

Kamile Nacickaite-Van der Horst a fait très mal à son ancien club
Kamile Nacickaite-Van der Horst a fait très mal à son ancien club (photo : FIBA)

Un Prado en mission

Le score final (75-64) laisse 11 longueurs d’avance à Vilnius avant le retour. Bourges n’a plus le choix : il faudra s’imposer de plus de 11 points au Prado mercredi prochain (20h) pour décrocher une nouvelle participation à la phase régulière de l’EuroLeague, prévue à partir du 8 octobre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
