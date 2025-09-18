Bourges battu à Vilnius, 11 points à remonter au Prado pour disputer la saison d’EuroLeague

Après plus de cinq mois sans match officiel, le Tango Bourges Basket retrouvait la compétition ce jeudi soir en Lituanie. Face au Kibirkstis Vilnius, les Tango ont alterné le bon et le moins bon avant de céder dans un dernier quart fatal (25-11). Résultat : une défaite 75-64 et un défi de taille à relever dans une semaine au Prado : gagner d’au moins 12 points pour disputer la saison 2025-2026 d’EuroLeague.

😶 Accrochées à Vilnius pour ce match aller, nos Tango devront créer l’exploit mercredi ! TOUS AU PRADO ! 🫡 🎟️ https://t.co/RXLJMtl59J#FiertéTango pic.twitter.com/gBVyTrJE2s — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) September 18, 2025

Bourges avait pris les commandes avant de craquer

Cueillies à froid par l’adresse lituanienne (14-5, 3e), les joueuses d’Olivier Lafargue ont réagi pour recoller à 18-18 après dix minutes. Portées par Kariata Diaby et Marie Paule Foppossi, elles ont même pris les devants dans le troisième quart-temps, comptant jusqu’à 5 points d’avance (51-46, 29e).

Mais en face, Kamile Nacickaite-Van der Horst, ancienne joueuse du Tango Bourges Basket lors de la saison 2023-2024, a rappelé son talent. Discrète dans le troisième quart, l’internationale lituanienne a relancé Vilnius au meilleur moment pour finir avec 25 points (à 5/6 à 3-points). Ses tirs et ceux de Zaay Green ont fait très mal à des Berruyères en panne d’adresse et plombées par 17 balles perdues.

Un Prado en mission

Le score final (75-64) laisse 11 longueurs d’avance à Vilnius avant le retour. Bourges n’a plus le choix : il faudra s’imposer de plus de 11 points au Prado mercredi prochain (20h) pour décrocher une nouvelle participation à la phase régulière de l’EuroLeague, prévue à partir du 8 octobre.