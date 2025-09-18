Recherche
ELITE 2

La Chorale de Roanne tient le remplaçant de Jahvon Blair

ELITE 2 - Privée de Jahvon Blair pour 5 à 8 semaines, la Chorale de Roanne a réagi rapidement en engageant l’arrière américain Anthony Durham (31 ans). L’ancien scoreur du championnat hongrois pourrait faire ses débuts dès vendredi face à Aix-Maurienne.
00h00
La Chorale de Roanne tient le remplaçant de Jahvon Blair

Anthony Durham est déjà arrivé à Roanne

Crédit photo : Chorale de Roanne

La blessure de Jahvon Blair, victime d’une luxation de l’épaule lors du premier tour de Coupe de France, a poussé la Chorale de Roanne à agir vite. Le club ligérien a officialisé ce jeudi la signature d’Anthony Durham (1,91 m, 31 ans), un arrière capable de dépanner à la mène, attendu pour combler l’absence de la recrue canadienne, indisponible entre cinq et huit semaines.

Un profil déjà ciblé par le staff roannais

Thomas Andrieux s’est félicité de la réactivité du club : « Son arrivée va nous permettre d’éviter de griller un des trois jokers autorisés. » Le coach roannais et son directeur sportif, Zoran Cvjetkovic, suivaient déjà de près Durham : « On l’avait scouté et il était sur notre liste lorsque nous avons pris Kendall Smith la saison dernière. »

Passé par la Suède, la République tchèque ou encore la Roumanie, le natif de Philadelphie (Pennsylvanie) reste sur une belle saison en Hongrie avec Pecs (17,1 points à 44% de réussite aux tirs, dont 39,2% à 3-points, 4,2 rebonds et 2,9 passes décisives).

Première attendue dès vendredi

Arrivé mercredi soir dans la Loire, Anthony Durham pourrait être qualifié pour l’ouverture du championnat d’Élite 2 ce vendredi (20h) à la Halle Vacheresse face à Aix-Maurienne. Son contrat, signé avant la première journée, n’entre pas dans le quota des trois jokers utilisables en cours de saison.

« Je suis heureux d’être ici, c’est une très belle opportunité pour moi. J’ai hâte d’aider l’équipe », a confié Durham dans le communiqué officiel du club.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

halle_37
Belle réaction du club Allez chorale
