NF3

Sans club pro, Emmanuel Cœuret garde la main en Nationale 3

En attendant une nouvelle opportunité dans le basket professionnel, Emmanuel Cœuret a choisi de rester actif en entraînant la Saint-Rogatien, pensionnaire de Nationale 3 féminine (NF3).
00h00
Sans club pro, Emmanuel Cœuret garde la main en Nationale 3

Emmanuel Cœuret, à gauche sur la photo, continue de coacher en NF3

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

Figure bien connue du basket français, Emmanuel Cœuret est sans banc au niveau professionnel cette saison. L’ancien entraîneur du Nantes-Rezé Basket et ex-assistant en Betclic ELITE a néanmoins choisi de rester connecté au terrain en prenant les rênes de la Saint-Rogatien (Nationale 3 féminine), à Nantes.

Un retour à Nantes par la voie amateur

Après avoir passé cinq ans aux côtés de staffs masculins (Paris BasketballOrléans Loiret Basket et Élan Chalon), Emmanuel Cœuret est revenu à Nantes, où réside sa famille. Déjà sollicité l’an passé par Christophe Sallé, président de la Saint-Rogatien, il a cette fois accepté de diriger l’équipe féminine du club. « Je voulais voir la qualité du groupe, les joueuses et l’état d’esprit. Après ça, on s’est mis d’accord », explique-t-il à Presse Océan.

Garder le lien avec le métier

Le technicien de 55 ans voit dans ce choix une manière de rester actif et de conserver ses repères. « Le truc important pour moi, c’est de garder un contact avec une équipe. Ça me permet de ne pas perdre la main », confie-t-il. Plus qu’une question de niveau, c’est l’implication des joueuses qui l’a convaincu. « Ce n’est pas toujours plus simple de gérer un groupe amateur qu’un groupe professionnel », ajoute-t-il.

Pas d’objectifs figés pour la Saint-Ro

En Nationale 3, l’objectif affiché reste modeste : viser le haut de tableau et aviser en fonction des résultats. L’ancien coach du NRB n’y voit pas une étape définitive, mais une transition. « Il faudrait un projet très, très fort pour que je parte en cours de saison. Je suis plutôt parti pour rebondir l’année prochaine », précise-t-il.

Toujours identifié au basket féminin

Même après cinq saisons passées dans le basket masculin, Emmanuel Cœuret sait que son étiquette reste attachée au basket féminin. « Dès qu’on me parle, c’est de basket féminin », constate-t-il. Mais l’intéressé ne se ferme aucune porte : « Rester coach principal, ça m’intéresse. Masculin ou féminin, peu importe ».

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NF3
NF3
T-shirt offcourt

