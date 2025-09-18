Le SLUC Nancy s’offre un international thaïlandais !

Le SLUC Nancy tenait à vite réagir après la blessure de Stéphane Gombauld. Le club lorrain a trouvé son pigiste médical en la personne de Martin Breunig (2,03 m, 33 ans), intérieur allemand d’origine thaïlandaise. Âgé de 33 ans, ce poste 5 de petite taille arrive fort d’une solide expérience en Bundesliga, où il a évolué ces dernières saisons avec Bonn, Oldenburg ou encore le Mitteldeutscher BC.

PROFIL JOUEUR Martin BREUNIG Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 33 ans (18/02/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 10,8 #61 REB 4,8 #39 PD 1,8 #76

Un intérieur expérimenté venu d’Allemagne

Né à Leverkusen en 1992, Martin Breunig a d’abord évolué dans les catégories jeunes du Bayer 04 avant de rejoindre les États-Unis. Après un passage à l’Université de Washington, il s’est révélé avec Montana (18,9 points et 9 rebonds de moyenne en 2015-2026), où il a été deux fois nommé dans la First Team All-Big Sky Conference.

En 2016, l’international thaïlandais a démarré sa carrière professionnelle en Allemagne avec Ludwigsbourg, avant de porter les couleurs de Bonn (2017 à 2020), Oldenburg (2020 à 2022) puis du Mitteldeutscher BC (2022 à 2025). Lors de la saison 2019-2020, il compilait 13,5 points et 4,6 rebonds en 22 minutes de moyenne sous les couleurs de Bonn, ce qui représente ses meilleures moyennes statistiques. En 2024-2025, il était encore très productif (10,8 points à 67,5% de réussite aux tirs et 4,8 rebonds en moins de 24 minutes) avant d’être victime d’une grosse blessure au doigt, et de devoir se faire opérer. Il a cependant rejoué depuis avec sa sélection nationale.

Une mission claire à Nancy

Breunig arrive pour densifier la raquette du SLUC Nancy et pallier l’absence de Stéphane Gombauld, blessé et arrêté six semaines. Avec son expérience et sa capacité à scorer près du cercle, il devra rapidement s’intégrer au collectif lorrain et épauler les autres intérieurs dans la lutte en Betclic ÉLITE.