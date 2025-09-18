Recherche
EuroLeague Féminine

Bourges débute sa saison à Vilnius avec un ticket pour l’EuroLeague en jeu

EuroLeague - Le Bourges Basket est arrivé ce mercredi en Lituanie pour y disputer son premier match de tour préliminaire d’EuroLeague, face au Kibirkstis Vilnius. Sans trois jeunes joueuses restées à Bourges, les Tango vont tenter de décrocher leur place pour la phase de poule avec le match aller ce jeudi (18h).
Bourges débute sa saison à Vilnius avec un ticket pour l’EuroLeague en jeu

Maeva Djaldi-Tabdi joue son premier match officiel avec Bourges ce jeudi

Crédit photo : Tango Bourges Basket

Le Tango Bourges Basket a posé ses valises à Vilnius mercredi après-midi, après une escale à Riga. Sous un ciel couvert et après une longue attente pour récupérer leurs chambres, les joueuses d’Olivier Lafargue ont pris la direction de l’Arena (2 500 places), où elles entament ce jeudi leur saison officielle. Premier défi : un match couperet en barrage d’EuroLeague, compétition reine du basket européen.

Trois absentes, mais un groupe soudé

Le voyage s’est fait sans Inès Pitarch-Granel (1,82 m, 19 ans), toujours en convalescence après son entorse contractée en préparation, ni Mathilde Selle (1,90 m, 19 ans) et Alicia Tournebize (1,94 m, 18 ans), restées en France pour leurs épreuves de rattrapage du baccalauréat. En revanche, les jeunes Rokia Bamba et Maewenn Poilvé, passées par la préparation, font bien partie du groupe. Malgré ce contretemps, les Tango affichent le sourire et la détermination.

Retrouvailles avec Kamile Nacickaite

Le duel sera particulier pour une ancienne de la maison berruyère, Kamile Nacickaite – Van der Horst, désormais leader du Kibirkstis. Le club lituanien, entraîné par le sélectionneur national Vilius Stanisauskas, s’est beaucoup renouvelé à l’intersaison. Pour Tima Pouye, qui a affronté et battu la Lituanie en quarts de finale de l’Euro cet été avec l’équipe de France, la vigilance sera de mise : « Les Lituaniennes sont généralement de bonnes shooteuses, il faudra limiter ça au maximum. À nous de faire le job des deux côtés du terrain », indique-t-elle dans Le Berry Républicain.

LIRE AUSSI

Une première déjà décisive

La formule du barrage – aller-retour – place ce rendez-vous au cœur de la saison dès son ouverture. « On est encore en construction, mais il faut juste penser à bien jouer au basket », confiait la nouvelle intérieure tango Maeva Djaldi-Tabdi. Une victoire donnerait à Bourges l’opportunité de rejoindre la phase de poule et ainsi d’assurer une nouvelle campagne au plus haut niveau continental.

Entre-deux ce jeudi à 18h, pour le premier match officiel des Tango en 2025-2026 à suivre sur la chaîne YouTube de l’EuroLeague. Le match retour de ce tour préliminaire aura lieu le mercredi 24 septembre.

