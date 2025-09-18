Le nouveau nom du Prado, la salle du Tango Bourges Basket

Le Palais des sports du Prado, antre historique du Tango Bourges Basket, change de nom. La salle berruyère s’appelle désormais le Caisse d’Épargne Loire-Centre Le Prado, fruit d’un naming signé pour cinq saisons avec l’entreprise bancaire.

L’annonce a été officialisée ce lundi soir, lors de la présentation du club à ses partenaires et supporters.

🏠 Le Prado devient La Caisse d'Épargne Loire-Centre Le Prado ! La Caisse d’Epargne Loire-Centre, le Tango Bourges Basket et la Ville de Bourges ont le plaisir d’annoncer le nouveau naming d'une salle emblématique du basket féminin français ! ⚡️#fiertétango pic.twitter.com/7LBoQclxL5 — Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) September 15, 2025

Un accord sur cinq saisons

Le Tango Bourges Basket entre dans une nouvelle ère. Le Palais des sports du Prado adopte un naming. Le partenariat conclu avec la Caisse d’Épargne Loire-Centre s’étendra sur cinq ans, offrant au club une visibilité et un soutien renforcé.

La présidente Agnès St-Ges s’est félicitée de cette étape symbolique : « Nous écrivons ensemble une nouvelle page du Tango Bourges Basket et de cette salle mythique pour les dix ans de sa rénovation. Je remercie la Ville de Bourges pour nous avoir accompagnés dans ce projet en vue de cet accord tripartite. Ensemble, nous faisons grandir notre institution. »

Un lieu chargé d’histoire

Lieu de grandes soirées européennes et de nombreux titres en LFB, le Prado reste avant tout une salle emblématique du basket féminin en France. Ce nouveau partenariat vise à l’ancrer encore davantage dans son époque.