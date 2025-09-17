Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet

Retro 2024/2025: Une saison régulière maîtrisée, les Knicks réaffirment leur statut avec Bridges et Towns

Dès le début, New York affiche l’ambition de jouer le titre. Avec Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns, l’effectif change de statut. Sous la houlette de Tom Thibodeau, ils enchaînent les victoires régulières. Au bout du compte, les Knicks terminent à la 3e place de l’Est, avec 51 victoires. Certes, c’est un peu moins qu’attendu, mais le bilan reste solide.

En équipe soudée, ils combinent adresse, défense et intensité. Bridges et Towns s’intègrent parfaitement dans un cinq qui repose déjà sur Jalen Brunson, Josh Hart et OG Anunoby. En somme, la mécanique tourne, même si certains réagissent à chaud sur l’utilisation des cadres. N’empêche : la régularité quotidienne leur permet de rivaliser avec les meilleurs.

Des Playoffs exigeants : victoire contre Boston et liesse new-yorkaise

Au premier tour, les Knicks affrontent les Pistons. Malgré une opposition solide, Detroit cède. En effet, Jalen Brunson prend ses responsabilités dans le money time et permet aux Knicks de passer. Ensuite, ils affrontent les Celtics en demi-finales. À Boston, ils remportent les deux premiers matchs. Puis, dans le Madison, ils bouclent la série en 4‑1. Manhattan célèbre ce retour en finales de conférence avec une ferveur rare, enfin revenue.

Haliburton fait craquer New York : l’espoir tourne au désastre

Malheureusement, le sort s’inverse en finale de Conférence. Face aux Pacers, les Knicks font face à un rouleau infatigable. Tyrese Haliburton, avec sa froideur offensive, prend l’ascendant. Malgré quelques signes de clutch des Knicks, Indiana enchaîne les coups d’éclat. New York finit par craquer. Il n’y aura pas de Finales NBA cette saison, encore une fois.

La blessure ou la chute psychologique ? Peu importe : l’issue reste amère. Néanmoins, la ville a vibré. Les fans ont repris espoir. En 2025, les Knicks ont posé les bases d’un projet solide. Pourtant, ils doivent franchir un dernier cap pour transformer leur progression en consécration.

2025/2026: une saison pleine d’espoirs?

Mike Brown succède à Tom Thibodeau sur le banc des New York Knicks. L’ancien coach des Kings, fort de ses quatre titres NBA en tant qu’assistant, arrive avec une « culture de la gagne » pour mener la franchise vers son premier titre depuis 1973. Côté frenchies, deux joueurs ont rejoints les Knicks à l’intersaison: Guerschon Yabusele et Mohamed Diawara.