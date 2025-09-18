Limoges CSP : enfin au complet pour la fin de la préparation

Le Limoges CSP a dû composer avec de nombreuses absences depuis la reprise. Entre les internationaux partis disputer l’EuroBasket, les blessés (Justin Lewis et Nikola Jovanovic), les absences des internationaux Mamadou Guisse et Leon Stergar en raison de l’EuroBasket et un premier ajustement d’effectif – avec le départ de Kenny Baptiste remplacé par Hugo Invernizzi –, la préparation n’a pas été de tout repos. Mais, comme le rapporte Le Populaire du Centre et son journaliste Matthieu Marot, le CSP peut désormais travailler au complet.

Au Limoges CSP, tout le monde a repris l'entraînement sur le parquet de l'Arena de Jean le Bail et tout le monde pourrait disputer le dernier match amical samedi à Cholet. pic.twitter.com/8D8VRBjTjj — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) September 18, 2025

Une préparation en dents de scie

Les matches de préparation ont donné une image mitigée du CSP. Diminué, le groupe limougeaud a souffert dans ses oppositions, notamment lors du tournoi de Limoges face à Murcie. « Trop diminués pour rivaliser avec une équipe à l’effectif pléthorique », écrivait déjà le quotidien régional dimanche dernier.

Invernizzi déjà intégré

Le retour d’Hugo Invernizzi, appelé en remplacement de Kenny Baptiste, change aussi la donne. Bien connu du public de Beaublanc, l’intérieur apporte son adresse et son expérience dans la rotation cercliste.

Vers une vraie montée en puissance

Avec tous ses éléments enfin réunis, Limoges peut désormais aborder la dernière ligne droite de sa préparation de manière plus sereine, avec une nouvelle opposition contre Cholet ce samedi. Le staff de Dario Gjergja attend beaucoup de cette période pour trouver des automatismes avant le coup d’envoi officiel de la saison.