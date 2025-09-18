Caen – Vichy lance une saison d’ÉLITE 2 qui s’annonce toujours plus dense

Le rideau se lève ce soir au Palais des Sports de Caen. Devant un public annoncé nombreux, le Caen BC défie la JA Vichy pour le premier entre-deux de l’Élite 2. Les Normands, qui assument désormais des ambitions de haut de tableau avec un budget d’environ 4 millions d’euros, veulent frapper fort d’entrée. Mais ce rendez-vous n’est qu’un avant-goût d’une saison qui s’annonce particulièrement disputée.

𝙅𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝘾𝘽𝘾 🤩

Il est là ! Premier match de la saison ce jeudi soir !

🎟️ Il ne reste plus que quelques places 📷

🌋 Ouverture du Palais à 18h30

⌚️ Coup d'envoi à 20h

📺 Live sur https://t.co/BJVOHNs5Pc Go CBC 💪#CBCFamily pic.twitter.com/Te29gaJkJu — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) September 18, 2025

Une grosse concurrence

La division a changé de dimension. Comme le souligne Julien Monclar, manager général de Blois, dans La Nouvelle République : « Aujourd’hui, on est la meilleure seconde division d’Europe… en termes de ligue nationale, l’Élite 2 n’est pas loin du top 10 ». Les chiffres le prouvent : en cinq ans, le budget moyen a progressé de près de 80 %. L’Élan béarnais (5,7 M€), Orléans et Roanne dominent la hiérarchie, mais des clubs comme Blois, Caen ou le SCABB sont également bien armés. La Rochelle, relégué, ou Antibes peuvent aussi jouer les trouble-fêtes.

Au Palais ce jeudi soir, Caen présentera une équipe largement remaniée, avec les recrues Siyani Chambers à la mène, Sofiane Briki à l’arrière ou encore le capitaine Clément Cavallo. « On a recruté des mecs expérimentés, qui savent gagner », glisse l’entraîneur Stéphane Eberlin dans Ouest-France. Face à eux, une JAV contrainte de se réinventer après les départs de cadres comme Lucas Dufeal et Assémian Moularé. « Dounia (Issa) a construit un effectif jeune avec l’idée de faire progresser significativement l’équipe tout au long de l’année », a expliqué le président Guillaume Sereaud dans La Montagne.

Premier match de la saison ce soir 🔥 Caen vs Vichy, dispo gratuitement sur LNB TV 🍿 RDV à 20h ! #Élite2 pic.twitter.com/hty1unMeSR — ÉLITE 2 (@ELITE2_officiel) September 18, 2025

L’attrait de l’Élite 2 ne cesse de croître. La saison dernière, la moyenne d’affluence a atteint 2 785 spectateurs (76 % de remplissage), avec un CBC en tête (4 216, 100 %). Toutes les rencontres seront encore diffusées en clair sur LNB TV, avec quelques rencontres sur les chaînes régionales de France 3.

Le calendrier reprend sans changement : 20 clubs, 38 journées, le premier directement promu en Betclic Élite, les deux derniers relégués en Nationale 1. Les barrages d’accession réuniront les clubs classés de la 2e à la 6e place ainsi que le 15e de l’élite. Un play-in offrira deux places supplémentaires (7e à 10e). La Leaders Cup concernera le top 4 à mi-saison, avec une finale prévue le 22 février à Poitiers.

Les clubs de l’Ouest veulent bousculer la hiérarchie

Partout, les projets fleurissent : Nantes mise sur la jeunesse pour relancer sa dynamique ; Quimper change de dimension avec sa nouvelle salle de 3 500 places, levier économique immédiat ; l’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez vise à franchir un cap sous Mickaël Hay ; bloqué par sa salle, La Rochelle retrouve une division plus à sa mesure, avec un objectif play-in.

Les grandes lignes de la saison : Coup d’envoi ce jeudi 18 septembre : Caen – Vichy (20 h).

20 clubs, 38 journées : 1er promu, 19e-20e relégués.

Barrages d’accessions pour les places 2 à 6 + le 15e de Betclic plus les deux équipes qualifiées via le play-in (7e à 10e).

Leaders Cup : finale le 22 février à Poitiers.

Toutes les rencontres diffusées gratuitement sur LNB TV.