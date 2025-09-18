D’un petit point, les Valkyries de Salaün, Leite et Rupert se font éliminer par Minnesota

Après une première saison qui a déjà marqué l’histoire, les Golden State Valkyries se sont arrêtées au bord du miracle. Face aux Minnesota Lynx, quadruples championnes WNBA et n°1 de la saison régulière (34-10), les coéquipières de Janelle Salaün, Iliana Rupert et Carla Leite ont mené de 17 points avant de céder dans le money time.

Une Salaün combative, des Valkyries en feu avant de craquer

Avec 14 points et 4 rebonds, la Française Janelle Salaün a incarné l’énergie de son équipe. Elle a contribué à l’écart creusé en première mi-temps (41-28 à la pause), avec notamment un tir primé et des séquences intérieures précieuses. À ses côtés, Monique Billings (15 points) et Cecilia Zandalasini (14 points) ont porté l’attaque, bien relayées par Veronica Burton (13 points, 9 passes).

Janelle Salaün tonight: 14 points

4 rebounds

1 assists

4/7 fg (57.1%)

2/4 3fg (50%)

4/5 ft (80%) What a season, what a player 💔 pic.twitter.com/e2XGgZhIPU — JAJA FC (@salauncentral) September 18, 2025

Malgré son avance confortable, Golden State a connu une panne offensive dans le dernier quart-temps (11 points inscrits seulement, à 31,8 % de réussite). Minnesota, emmené par Napheesa Collier (24 points, 7 rebonds) et Kayla McBride (18 points), a signé un 26-11 fatal. Comme le souligne le San Francisco Chronicle, il s’agissait de la sixième fois cette saison que les Valkyries s’inclinaient après avoir mené en entrant dans le quatrième quart-temps.

Dans le cinq majeur comme Salaün, Iliana Dossou-Yovo Rupert a apporté 8 points à 3/5 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 2 rebonds et 5 passes décisives en 32 minutes. Moins responsabilisée, l’autre rookie française des Valkyries, Carla Leite, s’est contentée de 2 rebonds et 1 passe, en plus de trois tirs tarés en 8 minutes.

BRANDIN PODZIEMSKI IS HYPED 🔊 Janelle Salaün knocks down the triple to spark the Valkyries offense! MIN-GSV | ESPN | WNBA Playoffs presented by @Google pic.twitter.com/MtAQxnXxuG — WNBA (@WNBA) September 18, 2025

Un parcours fondateur pour la franchise

Au-delà de la déception, cette saison restera historique. Première équipe d’expansion de l’histoire à atteindre les playoffs (23-21), les Valkyries ont rempli à guichets fermés toutes leurs rencontres à domicile, avec une affluence record de 18 064 spectateurs de moyenne. Mercredi soir encore, le SAP Center de San Jose (où elles ont du se rabattre à cause d’un tournoi de tennis dans leur salle) affichait complet avec 18 543 fans.

Privées de plusieurs titulaires (Kayla Thornton, Tiffany Hayes et Temi Fagbenle), les Valkyries ont confirmé leur statut d’underdogs. « Oui, on n’a pas de grande star, mais nous sommes des f—ing underdogs. On avait ce feu », a lâché Janelle Salaün dans les colonnes du San Francisco Chronicle.

Élue Coach of the Year, Natalie Nakase a résumé l’état d’esprit collectif : « Ça ne se joue jamais sur un seul tir. Ce groupe est spécial. J’ai hâte de revenir l’an prochain. »

Trois Françaises qui s’installent dans le paysage WNBA

Pour sa première saison dans la ligue, Janelle Salaün et Carla Leite ont trouvé leur place dans un effectif en perpétuel mouvement (19 joueuses utilisées sur la saison). Arrivée plus tard, après l’Euro et son mariage, Iliana Rupert s’est aussi installée dans la Baie, elle qui avait connu moins de responsabilités avec Las Vegas (2022) puis Atlanta (2023) lors de ses deux premiers passages en WNBA.