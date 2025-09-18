Le Limoges CSP annonce l’arrivée d’un intérieur sénégalais

Le Limoges CSP a annoncé ce jeudi l’arrivée de Sidy Sene (2,06 m, 19 ans). Le pivot sénégalais rejoint l’équipe Espoirs et participera également aux entraînements du groupe professionnel.

Un jeune intérieur venu d’Antibes

D’origine sénégalaise, Sidy Sené évoluait depuis 2022 au centre de formation des Sharks d’Antibes. Il y a disputé deux saisons avec les U18 ELITE (7,3 points en 2022-2023 puis 9,1 points en 2023-2024), tout en faisant ses premiers pas en Espoirs Pro B lors de la saison 2023-2024. U19 en 2024-2025, il a compilé 4,9 points à 49,3% de réussite aux tirs et 4,4 rebonds en 20 minutes en Espoirs Pro B (U21), chez le finaliste de la division.

Avant son arrivée en France, il portait les couleurs de l’Olympique de Mbacké au Sénégal.