Mike James restera-t-il capitaine de Monaco ? L’étonnante réponse du président Fedoricsev

Suspendu en fin de saison dernière, Mike James (1,85 m, 35 ans) a très mal vécu cette situation. Alors que son avenir à Monaco était incertain, l’arrière star de la Roca Team a finalement trouvé un terrain d’entente pour signer une nouvelle prolongation au club jusqu’en 2027. Mais reste une question : conservera-t-il son rôle de capitaine ?

L’Américain avait hérité du brassard au début de la saison 2024-2025, alors que le coach était Sasa Obradovic, avec qui il avait noué une très bonne relation. Depuis son retour la semaine passée, et sa prolongation de deux saisons, la direction du club n’a pas clarifié ce point.

Le président laisse la décision à l’équipe

Lors de la présentation officielle de la saison 2025-2026, Aleksej Fedoricsev a été interrogé sur la question du capitanat. Le président monégasque n’a pas souhaité s’engager : « Ce ne sera jamais ma décision, c’est la décision de l’équipe », a-t-il expliqué.

Désormais, c’est au staff de Vassilis Spanoulis de trancher : soit reconduire Mike James, soit confier le brassard à un autre joueur, voire organiser un vote du vestiaire comme cela se pratique souvent.

Strazel écarte l’idée d’un rôle de capitaine

Dans ce contexte, le nom de Matthew Strazel aurait pu revenir. S’il a révélé son envie de devenir à terme le capitaine de l’équipe de France, le meneur âgé de 23 ans, ne souhaite pas porter cette responsabilité : « Non, je ne souhaite pas être capitaine de Monaco. Pour des raisons différentes, mais je pense que j’ai encore à prouver dans la compétition européenne. Il y a des joueurs plus expérimentés, plus âgés que moi, et je pense qu’ils auront à cœur de prendre ce rôle-là ici », a-t-il confié.

Reste à savoir si Mike James, malgré son passé récent tumultueux avec le club, conservera ce rôle symbolique ou si Monaco décidera d’ouvrir un nouveau chapitre dans son vestiaire.

A Monaco,