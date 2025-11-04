Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) enchaîne. Déjà dominant face à Charlotte samedi, le pivot français des Minnesota Timberwolves a confirmé sa montée en puissance à Brooklyn. Intenable dans la raquette, il a parfaitement contribué à la victoire des siens (109-125), en réalisant son deuxième double-double consécutif, le troisième en sept matchs depuis le début de la saison NBA.

Rudy Gobert en contrôle total dans la raquette

Impeccable des deux côtés du parquet, Rudy Gobert a une nouvelle fois imposé sa loi dans la peinture. Auteur de 15 points à 100 % au tir (6/6) et de 12 rebonds, le quadruple Defensive Player of the Year n’a pas eu besoin d’en faire beaucoup pour dominer une raquette new-yorkaise encore jeune et friable.

Face à un adversaire en quête de repères (0-7 depuis le début de saison), le Picard a étouffé les intérieurs adverses, tout en assurant la maîtrise du rebond pour Minnesota (53 à 40 au total).

Les Timberwolves sans Edwards, mais efficaces

Privés de leur star Anthony Edwards (ischio-jambiers), les Timberwolves ont trouvé d’autres solutions offensives. Julius Randle a compilé 19 points, 11 rebonds et 10 passes pour son premier triple-double sous le maillot de Minnesota, tandis que Donte DiVincenzo (25 points) et Jaden McDaniels (22 points) ont pris feu de loin.

Rudy Gobert, lui, a assuré les bases — défense, rebond, efficacité — sans forcer, confirmant qu’il reste une ancre indispensable dans le dispositif de Chris Finch.

Nolan Traoré et Joan Beringer ont joué

Autrement, la soirée a été plus discrète pour les jeunes Français. Côté Nets, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a eu droit à quatre minutes de jeu, sans réussite sur son unique tir à 3-points, tandis que le back-up de Rudy Gobert, Joan Beringer, n’a joué que trois minutes pour un rebond capté.