Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn

NBA - Rudy Gobert a encore brillé ce lundi soir à Brooklyn. Le pivot français des Minnesota Timberwolves a signé un nouveau double-double (15 points, 12 rebonds) dans la victoire face aux Nets (109-125), confirmant sa grande forme actuelle.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn

Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre

Crédit photo : © John Jones-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) enchaîne. Déjà dominant face à Charlotte samedi, le pivot français des Minnesota Timberwolves a confirmé sa montée en puissance à Brooklyn. Intenable dans la raquette, il a parfaitement contribué à la victoire des siens (109-125), en réalisant son deuxième double-double consécutif, le troisième en sept matchs depuis le début de la saison NBA.

Rudy Gobert en contrôle total dans la raquette

Impeccable des deux côtés du parquet, Rudy Gobert a une nouvelle fois imposé sa loi dans la peinture. Auteur de 15 points à 100 % au tir (6/6) et de 12 rebonds, le quadruple Defensive Player of the Year n’a pas eu besoin d’en faire beaucoup pour dominer une raquette new-yorkaise encore jeune et friable.

Face à un adversaire en quête de repères (0-7 depuis le début de saison), le Picard a étouffé les intérieurs adverses, tout en assurant la maîtrise du rebond pour Minnesota (53 à 40 au total).

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
15
PTS
12
REB
1
PDE
Logo NBA
BRO
109 125
MIN

Les Timberwolves sans Edwards, mais efficaces

Privés de leur star Anthony Edwards (ischio-jambiers), les Timberwolves ont trouvé d’autres solutions offensives. Julius Randle a compilé 19 points, 11 rebonds et 10 passes pour son premier triple-double sous le maillot de Minnesota, tandis que Donte DiVincenzo (25 points) et Jaden McDaniels (22 points) ont pris feu de loin.
Rudy Gobert, lui, a assuré les bases — défense, rebond, efficacité — sans forcer, confirmant qu’il reste une ancre indispensable dans le dispositif de Chris Finch.

Nolan Traoré et Joan Beringer ont joué

Autrement, la soirée a été plus discrète pour les jeunes Français. Côté Nets, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a eu droit à quatre minutes de jeu, sans réussite sur son unique tir à 3-points, tandis que le back-up de Rudy Gobert, Joan Beringer, n’a joué que trois minutes pour un rebond capté.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Tony Parker et Aleksej Fedorychev en grande discussion à la salle Gaston Médecin
EuroLeague
00h00Vers un transfert des parts d’EuroLeague de l’ASVEL à Monaco ?
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks
À l’étranger
00h00Retour fracassant de blessure pour Axel Toupane, déjà héros du FC Porto
L'ASVEL est sanctionnée par l'EuroLeague pour non-respect du fair-play financier.
EuroLeague
00h00L’ASVEL sanctionnée par l’EuroLeague… parce que sa masse salariale est trop faible !
NCAA
00h00La NCAA Féminine lance sa saison à Paris dans une Adidas Aréna clairsemée mais passionnée
Betclic ELITE
00h00Quentin Bonneau obtient une promotion à Boulazac
FIBA Europe Cup
00h00Après son titre avec Paris, où en est Bandja Sy en Roumanie ?
ELITE 2
00h00Thomas Hieu-Courtois arrive en renfort au SCABB
Betclic ELITE
00h00Leon Stergar éloigné des parquets après sa blessure face à Monaco
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s'est blessé après six minutes sur le parquet face à La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue
NBA
00h00Français drafté le plus haut cette année, Noa Essengue prend aussi la route de la G-League
Moussa Diabaté a fini en double-double contre Utah, en seulement 22 minutes
NBA
00h0017 points – 12 rebonds : Moussa Diabaté confirme qu’il faudra bien compter sur lui
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama en difficulté (9 points) lors de la première défaite des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
1 / 0