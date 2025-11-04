Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks

Alexandre Sarr continue de prouver qu’il a franchi un cap. Opposé aux New York Knicks, le pivot français des Washington Wizards a une nouvelle fois livré une prestation de haut niveau, cumulant 19 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Insuffisant toutefois pour éviter une nouvelle défaite des Wizards, dominés dans le troisième quart-temps par une équipe new-yorkaise emmenée par Karl-Anthony Towns (33 points, 13 rebonds).

Alexandre Sarr, de plus en plus complet

Toujours aussi mobile et créatif pour un joueur de sa taille, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a su répondre présent tout au long de la rencontre. En difficulté défensive sur Karl-Anthony Towns (33 points), le jeune intérieur français s’est rattrapé de l’autre côté du parquet, alternant finitions près du cercle et lecture du jeu en attaque.

À la sirène, il affichait une ligne statistique impressionnante : 19 points (8/16 au tir, 3/3 aux lancers), 8 rebonds, 7 passes, 2 contres et 1 interception. Une prestation solide qui confirme ses progrès constants, notamment dans la distribution.

Bilal Coulibaly lance le match avant de s’éteindre

L’autre Français de Washington, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans), a bien débuté la rencontre. Très agressif, inspiré dans ses prises d’initiatives, il a brillé en première mi-temps avec 15 points à 5/7 au tir (3/4 à 3-points). Mais comme toute son équipe, l’ancien joueur des Metropolitans 92 a souffert après la pause, les Knicks passant un 17-0 fatal dans le troisième quart-temps.

Yabusele, Dadiet et Diawara ont aussi foulé le parquet

En face, Guerschon Yabusele a bénéficié d’un temps de jeu en hausse (quasiment 14 minutes) pour 1 point (0/2 à 3-points, 1/2 aux lancers) et 2 rebonds. En fin de match, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara sont également entrés en jeu pour quatre minutes chacun, signant ainsi la première apparition de Dadiet cette saison sous le maillot new-yorkais.

Les Wizards poursuivent leur road trip à Boston ce mercredi pour y défier les Celtics, tandis que les Knicks recevront Minnesota.