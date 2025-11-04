Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks

NBA - Auteur d’un match complet face aux New York Knicks, Alexandre Sarr a confirmé son excellent début de saison avec 19 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Malgré cette performance, Washington s’est incliné 119 à 102 au Madison Square Garden.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks

Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns

Crédit photo : © Lucas Boland-Imagn Images

Alexandre Sarr continue de prouver qu’il a franchi un cap. Opposé aux New York Knicks, le pivot français des Washington Wizards a une nouvelle fois livré une prestation de haut niveau, cumulant 19 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Insuffisant toutefois pour éviter une nouvelle défaite des Wizards, dominés dans le troisième quart-temps par une équipe new-yorkaise emmenée par Karl-Anthony Towns (33 points, 13 rebonds).

Alexandre Sarr, de plus en plus complet

Toujours aussi mobile et créatif pour un joueur de sa taille, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) a su répondre présent tout au long de la rencontre. En difficulté défensive sur Karl-Anthony Towns (33 points), le jeune intérieur français s’est rattrapé de l’autre côté du parquet, alternant finitions près du cercle et lecture du jeu en attaque.

À la sirène, il affichait une ligne statistique impressionnante : 19 points (8/16 au tir, 3/3 aux lancers), 8 rebonds, 7 passes, 2 contres et 1 interception. Une prestation solide qui confirme ses progrès constants, notamment dans la distribution.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
19
PTS
8
REB
7
PDE
Logo NBA
NYK
119 102
WAS

Bilal Coulibaly lance le match avant de s’éteindre

L’autre Français de Washington, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans), a bien débuté la rencontre. Très agressif, inspiré dans ses prises d’initiatives, il a brillé en première mi-temps avec 15 points à 5/7 au tir (3/4 à 3-points). Mais comme toute son équipe, l’ancien joueur des Metropolitans 92 a souffert après la pause, les Knicks passant un 17-0 fatal dans le troisième quart-temps.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
15
PTS
7
REB
2
PDE
Logo NBA
NYK
119 102
WAS

Yabusele, Dadiet et Diawara ont aussi foulé le parquet

En face, Guerschon Yabusele a bénéficié d’un temps de jeu en hausse (quasiment 14 minutes) pour 1 point (0/2 à 3-points, 1/2 aux lancers) et 2 rebonds. En fin de match, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara sont également entrés en jeu pour quatre minutes chacun, signant ainsi la première apparition de Dadiet cette saison sous le maillot new-yorkais.

Les Wizards poursuivent leur road trip à Boston ce mercredi pour y défier les Celtics, tandis que les Knicks recevront Minnesota.

NBA – Journée 4112025
04/11/2025
BRO Brooklyn Nets
109 125
MIN Minnesota Timberwolves
IND Indiana Pacers
115 117
MIL Milwaukee Bucks
NYK New York Knicks
119 102
WAS Washington Wizards
BOS Boston Celtics
103 105
UTA Utah Jazz
HOU Houston Rockets
110 102
DAL Dallas Mavericks
MEM Memphis Grizzlies
106 114
DET Detroit Pistons
DEN Denver Nuggets
130 124
SAC Sacramento Kings
POR Portland Trail Blazers
115 123
LAL Los Angeles Lakers
LAC LA Clippers
119 120
MIA Miami Heat
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Tony Parker et Aleksej Fedorychev en grande discussion à la salle Gaston Médecin
EuroLeague
00h00Vers un transfert des parts d’EuroLeague de l’ASVEL à Monaco ?
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks
À l’étranger
00h00Retour fracassant de blessure pour Axel Toupane, déjà héros du FC Porto
L'ASVEL est sanctionnée par l'EuroLeague pour non-respect du fair-play financier.
EuroLeague
00h00L’ASVEL sanctionnée par l’EuroLeague… parce que sa masse salariale est trop faible !
NCAA
00h00La NCAA Féminine lance sa saison à Paris dans une Adidas Aréna clairsemée mais passionnée
Betclic ELITE
00h00Quentin Bonneau obtient une promotion à Boulazac
FIBA Europe Cup
00h00Après son titre avec Paris, où en est Bandja Sy en Roumanie ?
ELITE 2
00h00Thomas Hieu-Courtois arrive en renfort au SCABB
Betclic ELITE
00h00Leon Stergar éloigné des parquets après sa blessure face à Monaco
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s'est blessé après six minutes sur le parquet face à La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue
NBA
00h00Français drafté le plus haut cette année, Noa Essengue prend aussi la route de la G-League
Moussa Diabaté a fini en double-double contre Utah, en seulement 22 minutes
NBA
00h0017 points – 12 rebonds : Moussa Diabaté confirme qu’il faudra bien compter sur lui
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama en difficulté (9 points) lors de la première défaite des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
1 / 0