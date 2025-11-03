Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) continue de découvrir la NBA avec patience. Opposé aux Cleveland Cavaliers, l’ancien joueur de Bourg-en-Bresse a établi son record personnel de passes décisives (5), en plus de 8 points (4/8 aux tirs) et 2 rebonds en 24 minutes. Si le Français montre des progrès dans la création, les Hawks, privés de Trae Young pour un mois environ, n’ont pas su éviter une quatrième défaite en sept rencontres (117-109).

Les Cavaliers trop forts malgré un bon passage de Risacher

Les Hawks ont subi la loi de Donovan Mitchell, auteur d’un match plein avec 37 points, dont 8 tirs primés. En face, Atlanta a trop souvent rendu le ballon (22 pertes de balle), illustrant une attaque en difficulté sans son meneur star. Risacher, plus impliqué dans la distribution, a tenté d’apporter du liant dans le jeu collectif.

Mais malgré ce record de passes, l’ailier reste encore timide offensivement, se contentant souvent d’extra-passes ou d’attaques de close-out. Dans une équipe où Jalen Johnson (21,2 points à 58,8%), Kristaps Porzingis (18,2 points) et Nickeil Alexander-Walker (16,9 points) ont récupéré de nombreux tickets tirs, le Lyonnais doit encore s’affirmer pour espérer gagner des responsabilités.

Un rôle encore limité dans la hiérarchie des Hawks

Depuis le début de saison, Zaccharie Risacher tourne à 9,4 points à 42,2% de réussite, en 23 minutes de moyenne – un temps de jeu légèrement inférieur à celui de sa première saison (24 minutes). Passé par une petite blessure qui lui a fait manquer deux matches, il reste pour l’instant le sixième meilleur marqueur d’Atlanta, juste devant Dyson Daniels (9) et Luke Kennard (8,9).

Alors que Johnson, Porzingis et Young – quand il est opérationnel – dominent la hiérarchie offensive, Risacher doit profiter de l’absence de ce dernier pour montrer davantage d’agressivité balle en main. Son apport défensif et sa vision du jeu laissent entrevoir une progression, mais les attentes grandissent autour du numéro 1 de la Draft 2024, censé incarner l’avenir de la franchise géorgienne.