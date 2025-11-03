Rodrigue Beaubois est passé sur la table d’opération

Rodrigue Beaubois (1,88 m, 37 ans) n’a pas été épargné par les soucis physiques ces derniers mois. Le Français de l’Anadolu Efes Istanbul, en délicatesse avec son coude gauche depuis avril dernier, a finalement dû passer sur la table d’opération. Le club stambouliote a communiqué ce week-end sur cette intervention, précisant que tout s’était bien déroulé et que l’arrière devrait retrouver le chemin des parquets d’ici deux semaines environ.

PROFIL JOUEUR Rodrigue BEAUBOIS Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 37 ans (24/02/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi PTS 3 #158 REB 0,3 #192 PD 1 #125

Une opération réussie pour Rodrigue Beaubois

Selon le communiqué du club, « notre premier officier Rodrigue Beaubois a subi une intervention chirurgicale réalisée par le professeur Dr. Barış Kocaoğlu en raison d’une inflammation au coude gauche et la zone infectée a été nettoyée. » Le Dr Uğur Diliçıkık a ajouté que l’opération s’était bien passée et que le joueur serait absent des terrains pour environ deux semaines.

Cette annonce a été accompagnée d’une photo publiée sur les réseaux sociaux, montrant Beaubois sur son lit d’hôpital.

İkinci Kaptanımız Rodrigue Beaubois, sol dirseğinde meydana gelen ilhitaplanma sebebiyle Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildi ve ilhitaplanan bölge temizlendi. Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 2 hafta… pic.twitter.com/F18q8MahZz — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 3, 2025

Un début de saison très discret

À 37 ans, Rodrigue Beaubois vit un début de saison compliqué, marqué par les blessures. En huit saisons à l’Anadolu Efes, il est devenu l’un des cadres du club, mais n’a pu disputer que six rencontres depuis le lancement de la saison 2025-2026 : trois en EuroLeague (5 minutes en moyenne pour 1 point inscrit par match) et trois en championnat turc (3 points en moyenne).

L’arrière français espère retrouver pleinement ses moyens pour la suite de la saison, alors que l’Anadolu Efes vise un retour au premier plan en EuroLeague mais n’occupe pour le moment que la 15e place du classement avec un bilan négatif (3 victoires et 5 défaites).