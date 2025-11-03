Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Rodrigue Beaubois est passé sur la table d’opération

EuroLeague - Le Français Rodrigue Beaubois, joueur de l’Anadolu Efes Istanbul, a subi une opération du coude gauche en raison d’une inflammation. Le club turc a annoncé que l’intervention s’était bien déroulée et que le vétéran devrait être écarté des terrains pour environ deux semaines.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rodrigue Beaubois est passé sur la table d’opération

Rodrigue Beaubois a été opéré du coude

Crédit photo : Anadolu Efes SK

Rodrigue Beaubois (1,88 m, 37 ans) n’a pas été épargné par les soucis physiques ces derniers mois. Le Français de l’Anadolu Efes Istanbul, en délicatesse avec son coude gauche depuis avril dernier, a finalement dû passer sur la table d’opération. Le club stambouliote a communiqué ce week-end sur cette intervention, précisant que tout s’était bien déroulé et que l’arrière devrait retrouver le chemin des parquets d’ici deux semaines environ.

PROFIL JOUEUR
Rodrigue BEAUBOIS
Poste(s): Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 37 ans (24/02/1988)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi
PTS
3
#158
REB
0,3
#192
PD
1
#125

 

 

Une opération réussie pour Rodrigue Beaubois

Selon le communiqué du club, « notre premier officier Rodrigue Beaubois a subi une intervention chirurgicale réalisée par le professeur Dr. Barış Kocaoğlu en raison d’une inflammation au coude gauche et la zone infectée a été nettoyée. » Le Dr Uğur Diliçıkık a ajouté que l’opération s’était bien passée et que le joueur serait absent des terrains pour environ deux semaines.

Cette annonce a été accompagnée d’une photo publiée sur les réseaux sociaux, montrant Beaubois sur son lit d’hôpital.

Un début de saison très discret

À 37 ans, Rodrigue Beaubois vit un début de saison compliqué, marqué par les blessures. En huit saisons à l’Anadolu Efes, il est devenu l’un des cadres du club, mais n’a pu disputer que six rencontres depuis le lancement de la saison 2025-2026 : trois en EuroLeague (5 minutes en moyenne pour 1 point inscrit par match) et trois en championnat turc (3 points en moyenne).

L’arrière français espère retrouver pleinement ses moyens pour la suite de la saison, alors que l’Anadolu Efes vise un retour au premier plan en EuroLeague mais n’occupe pour le moment que la 15e place du classement avec un bilan négatif (3 victoires et 5 défaites).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Rodrigue Beaubois a été opéré du coude
EuroLeague
00h00Rodrigue Beaubois est passé sur la table d’opération
Tony Parker Senior, entouré par ses trois fils, Tony, T.J. et Pierre
Uncategorized
00h00Denain a dit adieu à Tony Parker Senior, figure lumineuse du basket français
Iliana Rupert-Dossou-Yovo a parfaitement réussi son intégration au Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague Féminine
00h00Iliana Rupert-Dossou-Yovo élue MVP du mois d’octobre en EuroLeague féminine
Justin Bibbins est out pour deux à trois mois
Betclic ELITE
00h00Gros coup dur pour la JDA Dijon : Justin Bibbins absent plusieurs mois
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Le carton du week-end est pour le Portelois Hochea Monney-Deido avec son 42 d'évaluation !
Espoirs ELITE
00h0042 d’évaluation pour Hochea Monney-Deido, Cholet toujours invaincu, Strasbourg et Monaco impressionnent, Dijon l’emporte à Bourg
WNBA
00h00La WNBA est arrivée au « meilleur des moments » pour Monique Akoa-Makani
EasyCredit BBL
00h00Tray Buchanan explose son record : 32 points pour infliger au leader de Bundesliga sa première défaite cette saison
L'ASVEL est sanctionnée par l'EuroLeague pour non-respect du fair-play financier.
EuroLeague
00h00L’ASVEL sanctionnée par l’EuroLeague pour non-respect du fair-play financier
L'AS Monaco veut "dominer" en championnat de France, selon son meneur Matthew Strazel.
Betclic ELITE
00h00Matthew Strazel et Monaco veulent « montrer [leur] domination sur le championnat »
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s'est blessé après six minutes sur le parquet face à La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue
NBA
00h00Français drafté le plus haut cette année, Noa Essengue prend aussi la route de la G-League
Moussa Diabaté a fini en double-double contre Utah, en seulement 22 minutes
NBA
00h0017 points – 12 rebonds : Moussa Diabaté confirme qu’il faudra bien compter sur lui
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama en difficulté (9 points) lors de la première défaite des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
1 / 0