Iliana Rupert-Dossou-Yovo élue MVP du mois d’octobre en EuroLeague féminine

Déjà incontournable sous le maillot du Fenerbahçe, Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans) a été récompensée de ses excellentes performances en ce début de saison 2025-2026. L’internationale française a été élue MVP du mois d’octobre en EuroLeague féminine, à la fois par les votes des fans et ceux d’un panel d’experts.

Performances dominantes avec le Fenerbahçe

En quatre rencontres, Iliana Rupert-Dossou-Yovo a affiché une évaluation moyenne de 21,3, portée par ses statistiques complètes : 15 points, 7,3 rebonds, 2,8 passes et 2 interceptions par match. Arrivée cet été à Istanbul, elle s’est rapidement imposée comme une pièce maîtresse du collectif champion d’Europe 2024.

Dès la première journée, elle a signé 16 points et 4 rebonds lors d’un large succès à DVTK Miskolc (89-58). Quelques jours plus tard, elle a été la grande artisane de la victoire à Valence (75-72 après prolongation) avec un double-double de 19 points et 12 rebonds.

Une influence déjà majeure en EuroLeague

Toujours régulière, la Française a enchaîné 15 points, 7 rebonds, 2 passes et 2 interceptions face à l’Olympiakos (94-73), avant de conclure le mois d’octobre en beauté avec 10 points, 7 passes, 6 rebonds et 3 interceptions, de nouveau contre l’équipe hongroise du DVTK le Miskolc (113-65).

Avec ce titre de MVP du mois, Iliana Rupert-Dossou-Yovo confirme sa montée en puissance et son rôle central dans les ambitions européennes du Fenerbahçe, qui espère retrouver le titre après en avoir été privé par Prague au printemps dernier.