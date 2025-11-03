Recherche
EuroLeague Féminine

Iliana Rupert-Dossou-Yovo élue MVP du mois d’octobre en EuroLeague féminine

EuroLeague féminine - L’intérieure française Iliana Rupert-Dossou-Yovo a été désignée MVP du mois d’octobre en EuroLeague féminine après un début de saison impressionnant avec le Fenerbahçe, toujours invaincu après quatre journées.
00h00
Iliana Rupert-Dossou-Yovo élue MVP du mois d’octobre en EuroLeague féminine

Iliana Rupert-Dossou-Yovo a parfaitement réussi son intégration au Fenerbahçe Istanbul

Crédit photo : FIBA

Déjà incontournable sous le maillot du Fenerbahçe, Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans) a été récompensée de ses excellentes performances en ce début de saison 2025-2026. L’internationale française a été élue MVP du mois d’octobre en EuroLeague féminine, à la fois par les votes des fans et ceux d’un panel d’experts.

Performances dominantes avec le Fenerbahçe

En quatre rencontres, Iliana Rupert-Dossou-Yovo a affiché une évaluation moyenne de 21,3, portée par ses statistiques complètes : 15 points, 7,3 rebonds, 2,8 passes et 2 interceptions par match. Arrivée cet été à Istanbul, elle s’est rapidement imposée comme une pièce maîtresse du collectif champion d’Europe 2024.

Dès la première journée, elle a signé 16 points et 4 rebonds lors d’un large succès à DVTK Miskolc (89-58). Quelques jours plus tard, elle a été la grande artisane de la victoire à Valence (75-72 après prolongation) avec un double-double de 19 points et 12 rebonds.

Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
19
PTS
12
REB
1
PDE
Logo EuroLeague Féminine
VAL
72 75
FEN

Une influence déjà majeure en EuroLeague

Toujours régulière, la Française a enchaîné 15 points, 7 rebonds, 2 passes et 2 interceptions face à l’Olympiakos (94-73), avant de conclure le mois d’octobre en beauté avec 10 points, 7 passes, 6 rebonds et 3 interceptions, de nouveau contre l’équipe hongroise du DVTK le Miskolc (113-65).

Avec ce titre de MVP du mois, Iliana Rupert-Dossou-Yovo confirme sa montée en puissance et son rôle central dans les ambitions européennes du Fenerbahçe, qui espère retrouver le titre après en avoir été privé par Prague au printemps dernier.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

