La NCAA Féminine lance sa saison à Paris dans une Adidas Aréna clairsemée mais passionnée

Exceptionnellement, l’Adidas Aréna accueillait du basket un lundi, ce 3 novembre 2025. Pour la troisième année consécutive, plusieurs des programmes les plus prestigieux du système universitaire féminin débutent leur saison régulière par un match dans la capitale française. Et comme en 2025, ce sont bien quatre nouveaux programmes qui ont débuté leur saison en France.

Les joueuses de Duke étaient opposées à celles de Baylor en lever de rideaux à 18 heures ; avant que Vanderbilt ne terrasse California Berkeley en prime time français, retransmis sur ESPN outre-Atlantique. L’enjeu de l’événement est simple. Sportif d’abord pour les programmes qui veulent débuter de la meilleure des manières leur année. Mais il est surtout de l’ordre du rayonnement mondial, afin de faire connaître l’excellence de la formation américaine et du sport féminin, alors que de nombreux internationaux choisissent de parfaire leur développement en fac avant de tenter d’entrer en NBA ou WNBA. Pas de chiffre officiel quant à la fréquentation de la soirée, mais sur place on estime l’Adidas Aréna remplie à 30%.

La sensation Taliah Scott porte Baylor

Le match de 18 heures a donné le ton de la soirée : un véritable choc entre deux équipes de Duke et Baylor déjà bien préparées à affronter les longs mois de compétition à venir. Aucune d’entre elles n’était parvenue à faire son trou avant les dix dernières minutes (43-43), sous le regard des supporters venus exprès de Caroline du Nord et du Texas respectivement. Les deux programmes avaient en leur sein une joueuse attendue à la prochaine draft WNBA : Ashlon Jackson pour Duke, et Darianna Littlepage-Buggs pour Baylor.

Si les deux espoirs ont fait leur match (11 points pour Jackson et 7 points et 10 rebonds pour Littlepage-Buggs), la joueuse qui s’est vraiment mise en lumière est Taliah Scott de Baylor. La meneuse a porté l’attaque de son équipe tout au long de la rencontre, notamment dans les dernières minutes en chipant des ballons avant de foncer vers le cercle et conclure. En 36 minutes, Taliah Scott signe 24 points, 3 passes et 5 rebonds défensifs ; mais peut surtout s’attribuer le succès des siennes 58-52 après une bataille âpre.

Vanderbilt terrasse Cal Berkeley

Devant un parterre clairsemé de fans renouvelés de moitié pour laisser place à ceux de Cal et Vanderbilt, la deuxième rencontre du soir a débuté dans la même veine que la première. Aucune équipe ne se détache après dix minutes (18-18), dans une opposition de style totale. California, qui tente de s’échapper avant la pause (33-31), élabore sa tactique dans un système presque européen dans le texte, avec un pivot pur et de réelles postes 1-2-3 à l’extérieur. Vanderbilt joue pour sa part sans intérieure de métier, avec quatre meneuses/arrières et une ailière, ce qui se ressent physiquement et visuellement dans les duels.

Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir le jeu smallball de Vanderbilt porter ses fruits. Mikayla Blakes et ses coéquipières infligent un 19-0 en quatre minutes aux Californiennes (54-37, 28’), avec paradoxalement une emprise au rebond permise par l’ailière Sacha Washington. Sonnée, Cal Berkeley ne reviendra pas et s’incline 74-65.

Pour la troisième année consécutive, l’événement Oui Play Paris est parvenu à rassembler quelques milliers passionnés de basket bravant les contraintes de programmation pour voir certaines des plus grandes prospects du basket américain en action. La soirée chaleureuse et conviviale malgré les rivalités a néanmoins été animée dans les tribunes par les supporters américains venus en nombre pour donner de la voie pour leurs campus, en attendant de lancer leur saison une seconde fois sur le sol étasunien.