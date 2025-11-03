Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

La NCAA Féminine lance sa saison à Paris dans une Adidas Aréna clairsemée mais passionnée

WNCAA - Pour la troisième année consécutive, Paris recevait l’élite du basket féminin universitaire le temps d’une soirée. Quatre des équipes les plus mythiques du circuit NCAAW ont joué leur premier match de la saison devant quelques milliers de spectateurs présents, malgré l'horaire inhabituel.
|
00h00
Résumé
Écouter
La NCAA Féminine lance sa saison à Paris dans une Adidas Aréna clairsemée mais passionnée

Les joueuses de Baylor ont remporté le premier des deux matchs universitaires organisés à Paris.

Crédit photo : Samir Rouan

Exceptionnellement, l’Adidas Aréna accueillait du basket un lundi, ce 3 novembre 2025. Pour la troisième année consécutive, plusieurs des programmes les plus prestigieux du système universitaire féminin débutent leur saison régulière par un match dans la capitale française. Et comme en 2025, ce sont bien quatre nouveaux programmes qui ont débuté leur saison en France.

Les joueuses de Duke étaient opposées à celles de Baylor en lever de rideaux à 18 heures ; avant que Vanderbilt ne terrasse California Berkeley en prime time français, retransmis sur ESPN outre-Atlantique. L’enjeu de l’événement est simple. Sportif d’abord pour les programmes qui veulent débuter de la meilleure des manières leur année. Mais il est surtout de l’ordre du rayonnement mondial, afin de faire connaître l’excellence de la formation américaine et du sport féminin, alors que de nombreux internationaux choisissent de parfaire leur développement en fac avant de tenter d’entrer en NBA ou WNBA. Pas de chiffre officiel quant à la fréquentation de la soirée, mais sur place on estime l’Adidas Aréna remplie à 30%.

La sensation Taliah Scott porte Baylor

Le match de 18 heures a donné le ton de la soirée : un véritable choc entre deux équipes de Duke et Baylor déjà bien préparées à affronter les longs mois de compétition à venir. Aucune d’entre elles n’était parvenue à faire son trou avant les dix dernières minutes (43-43), sous le regard des supporters venus exprès de Caroline du Nord et du Texas respectivement. Les deux programmes avaient en leur sein une joueuse attendue à la prochaine draft WNBA : Ashlon Jackson pour Duke, et Darianna Littlepage-Buggs pour Baylor.

Si les deux espoirs ont fait leur match (11 points pour Jackson et 7 points et 10 rebonds pour Littlepage-Buggs), la joueuse qui s’est vraiment mise en lumière est Taliah Scott de Baylor. La meneuse a porté l’attaque de son équipe tout au long de la rencontre, notamment dans les dernières minutes en chipant des ballons avant de foncer vers le cercle et conclure. En 36 minutes, Taliah Scott signe 24 points, 3 passes et 5 rebonds défensifs ; mais peut surtout s’attribuer le succès des siennes 58-52 après une bataille âpre.

Vanderbilt terrasse Cal Berkeley

Devant un parterre clairsemé de fans renouvelés de moitié pour laisser place à ceux de Cal et Vanderbilt, la deuxième rencontre du soir a débuté dans la même veine que la première. Aucune équipe ne se détache après dix minutes (18-18), dans une opposition de style totale. California, qui tente de s’échapper avant la pause (33-31), élabore sa tactique dans un système presque européen dans le texte, avec un pivot pur et de réelles postes 1-2-3 à l’extérieur. Vanderbilt joue pour sa part sans intérieure de métier, avec quatre meneuses/arrières et une ailière, ce qui se ressent physiquement et visuellement dans les duels.

Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir le jeu smallball de Vanderbilt porter ses fruits. Mikayla Blakes et ses coéquipières infligent un 19-0 en quatre minutes aux Californiennes (54-37, 28’), avec paradoxalement une emprise au rebond permise par l’ailière Sacha Washington. Sonnée, Cal Berkeley ne reviendra pas et s’incline 74-65.

Pour la troisième année consécutive, l’événement Oui Play Paris est parvenu à rassembler quelques milliers passionnés de basket bravant les contraintes de programmation pour voir certaines des plus grandes prospects du basket américain en action. La soirée chaleureuse et conviviale malgré les rivalités a néanmoins été animée dans les tribunes par les supporters américains venus en nombre pour donner de la voie pour leurs campus, en attendant de lancer leur saison une seconde fois sur le sol étasunien.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Reportage
Reportage
Suivre
Baylor
Baylor
Suivre
Duke
Duke
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NCAA
00h00La NCAA Féminine lance sa saison à Paris dans une Adidas Aréna clairsemée mais passionnée
Betclic ELITE
00h00Quentin Bonneau obtient une promotion à Boulazac
FIBA Europe Cup
00h00Après son titre avec Paris, où en est Bandja Sy en Roumanie ?
ELITE 2
00h00Thomas Hieu-Courtois arrive en renfort au SCABB
Betclic ELITE
00h00Leon Stergar éloigné des parquets après sa blessure face à Monaco
Sylvain Francisco a été élu MVP du mois d'octobre en EuroLeague
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco élu MVP du mois d’octobre de l’EuroLeague
Rodrigue Beaubois a été opéré du coude
EuroLeague
00h00Rodrigue Beaubois est passé sur la table d’opération
Tony Parker Senior, entouré par ses trois fils, Tony, T.J. et Pierre
France
00h00Denain a dit adieu à Tony Parker Senior, figure lumineuse du basket français
Iliana Rupert-Dossou-Yovo a parfaitement réussi son intégration au Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague Féminine
00h00Iliana Rupert-Dossou-Yovo élue MVP du mois d’octobre en EuroLeague féminine
Justin Bibbins est out pour deux à trois mois
Betclic ELITE
00h00Gros coup dur pour la JDA Dijon : Justin Bibbins absent plusieurs mois
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s'est blessé après six minutes sur le parquet face à La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue
NBA
00h00Français drafté le plus haut cette année, Noa Essengue prend aussi la route de la G-League
Moussa Diabaté a fini en double-double contre Utah, en seulement 22 minutes
NBA
00h0017 points – 12 rebonds : Moussa Diabaté confirme qu’il faudra bien compter sur lui
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama en difficulté (9 points) lors de la première défaite des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
1 / 0