NBA

17 points – 12 rebonds : Moussa Diabaté confirme qu'il faudra bien compter sur lui

NBA - Auteur d’un double-double face au Utah Jazz (17 points, 12 rebonds), Moussa Diabaté a encore prouvé qu’il pouvait peser dans la rotation des Charlotte Hornets. Le Français a profité du large succès de son équipe pour se distinguer.
00h00
17 points – 12 rebonds : Moussa Diabaté confirme qu’il faudra bien compter sur lui

Moussa Diabaté a fini en double-double contre Utah, en seulement 22 minutes

Crédit photo : © Jim Dedmon-Imagn Images

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) continue de se montrer en ce début de saison NBA. Ce dimanche, le pivot français des Charlotte Hornets a livré une prestation solide lors de la victoire des siens contre le Utah Jazz (126-103). En 22 minutes de jeu, il a compilé 17 points, 12 rebonds (dont 6 offensifs) et 1 contre, confirmant son statut de joueur d’énergie indispensable dans la rotation de la franchise.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
17
PTS
12
REB
0
PDE
Logo NBA
CHA
126 103
UTA

Un match à sens unique pour Charlotte

Le Utah Jazz traverse une période compliquée et cela s’est encore vu à Charlotte. Rapidement distancés (39-25 après dix minutes, 71-48 à la pause), les joueurs de Salt Lake City n’ont jamais vraiment inquiété les Hornets. Si Miles Bridges (29 points) et le rookie Kon Knueppel (24 points) ont mené la marque, Moussa Diabaté a apporté sa pierre à l’édifice avec une activité constante.

Le Français, souvent premier sur les rebonds offensifs, a fait souffrir la défense adverse. Son activité et son impact dans la raquette ont largement contribué à maintenir le rythme des Hornets tout au long du match.

Une montée en puissance prometteuse

Utilisé depuis le début de saison pour suppléer Ryan Kalkbrenner, Moussa Diabaté confirme match après match qu’il mérite plus de responsabilités. Sa complicité avec Collin Sexton, particulièrement visible sur les séquences de pick-and-roll, a dynamisé le jeu intérieur des Hornets.

Avec LaMelo Ball et Brandon Miller blessés, les jeunes pousses de Charlotte ont profité de l’occasion pour briller, et Diabaté en tête. Déjà auteur de prestations intéressantes en présaison, il s’affirme désormais comme une valeur sûre du banc.

Les Hornets se rendront mardi à La Nouvelle Orléans pour affronter les Pelicans. Une nouvelle occasion pour Moussa Diabaté de confirmer sa belle forme actuelle.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
