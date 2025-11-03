17 points – 12 rebonds : Moussa Diabaté confirme qu’il faudra bien compter sur lui

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) continue de se montrer en ce début de saison NBA. Ce dimanche, le pivot français des Charlotte Hornets a livré une prestation solide lors de la victoire des siens contre le Utah Jazz (126-103). En 22 minutes de jeu, il a compilé 17 points, 12 rebonds (dont 6 offensifs) et 1 contre, confirmant son statut de joueur d’énergie indispensable dans la rotation de la franchise.

Un match à sens unique pour Charlotte

Le Utah Jazz traverse une période compliquée et cela s’est encore vu à Charlotte. Rapidement distancés (39-25 après dix minutes, 71-48 à la pause), les joueurs de Salt Lake City n’ont jamais vraiment inquiété les Hornets. Si Miles Bridges (29 points) et le rookie Kon Knueppel (24 points) ont mené la marque, Moussa Diabaté a apporté sa pierre à l’édifice avec une activité constante.

Le Français, souvent premier sur les rebonds offensifs, a fait souffrir la défense adverse. Son activité et son impact dans la raquette ont largement contribué à maintenir le rythme des Hornets tout au long du match.

Une montée en puissance prometteuse

Utilisé depuis le début de saison pour suppléer Ryan Kalkbrenner, Moussa Diabaté confirme match après match qu’il mérite plus de responsabilités. Sa complicité avec Collin Sexton, particulièrement visible sur les séquences de pick-and-roll, a dynamisé le jeu intérieur des Hornets.

Avec LaMelo Ball et Brandon Miller blessés, les jeunes pousses de Charlotte ont profité de l’occasion pour briller, et Diabaté en tête. Déjà auteur de prestations intéressantes en présaison, il s’affirme désormais comme une valeur sûre du banc.

Les Hornets se rendront mardi à La Nouvelle Orléans pour affronter les Pelicans. Une nouvelle occasion pour Moussa Diabaté de confirmer sa belle forme actuelle.