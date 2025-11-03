Recherche
Betclic Élite

Yoan Makoundou, meilleur marqueur de Monaco pour son retour : « J’ai juste essayé de faire ce que je savais faire »

Betclic ELITE - Après “un mois ferme” pour soigner son épaule, l’intérieur français Yoan Makoundou a signé son retour à la compétition en terminant meilleur marqueur de Monaco dans la victoire à Limoges.
00h00
Yoan Makoundou, meilleur marqueur de Monaco pour son retour : « J’ai juste essayé de faire ce que je savais faire »

Pour son premier match de la saison, Yoan Makoundou a terminé meilleur marqueur de Monaco dans la victoire face à Limoges.

Crédit photo : Limoges CSP

Blessé à l’épaule lors de la préparation estivale monégasque, Yoan Makoundou (2,07 m, 25 ans) a signalé son retour sur les parquets avec fracas. Désormais remis après “avoir pris un mois ferme à la maison et en dehors du terrain” comme il l’exprime au micro de DAZN, l’intérieur a terminé meilleur marqueur de la Roca Team lors de la victoire à Limoges, avec 16 points.

LIRE AUSSI
Auteure d’un début de match canon, l’AS Monaco s’est imposée à Beaublanc face à Limoges en clôture de la sixième journée de Betclic ELITE.
Monaco prend Limoges de vitesse à Beaublanc pour le retour de Yoan Makoundou – BeBasket
Rédaction

Resté “longtemps” sans jouer, Makoundou s’est dit “forcément content de revenir et d’avoir pu aider mes coéquipiers à gagner, mais aussi de revoir une salle française”. En effet, l’international français était prêté depuis deux saisons par la Roca Team, à Podgorica puis Ankara l’an dernier, avant de revenir dans l’effectif cet été à sa grande surprise.

Dans une équipe de tête de classement de Betclic ELITE qui vise aussi le titre en EuroLeague, Yoan Makoundou ne veut “pas se prendre la tête” pour parvenir à se faire une place puis performer. C’est chose faite face à Limoges, avec 16 points et des actions puissantes à l’arceau. “On prend ce qu’il y a à prendre, on essaie de ne pas trop en faire ; et je pense que j’en n’ai pas trop fait. J’ai juste essayé de faire ce que je savais faire et voilà”.

LIRE AUSSI
Après deux saisons passées en prêt, Yoan Makoundou était censé quitter l'AS Monaco pour le FC Barcelone. Mais l'intérieur français a été rattrapé par la Roca Team au dernier moment, entraînant une certaine circonspection chez lui. En attendant, il s'épanouit avec les Bleus, avec qui il pourrait disputer sa première compétition internationale.
Yoan Makoundou désabusé par son retour à l’AS Monaco : « Je l’ai appris sur les réseaux sociaux » – BeBasket
Rédaction

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
