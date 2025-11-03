Yoan Makoundou, meilleur marqueur de Monaco pour son retour : « J’ai juste essayé de faire ce que je savais faire »

Blessé à l’épaule lors de la préparation estivale monégasque, Yoan Makoundou (2,07 m, 25 ans) a signalé son retour sur les parquets avec fracas. Désormais remis après “avoir pris un mois ferme à la maison et en dehors du terrain” comme il l’exprime au micro de DAZN, l’intérieur a terminé meilleur marqueur de la Roca Team lors de la victoire à Limoges, avec 16 points.

Resté “longtemps” sans jouer, Makoundou s’est dit “forcément content de revenir et d’avoir pu aider mes coéquipiers à gagner, mais aussi de revoir une salle française”. En effet, l’international français était prêté depuis deux saisons par la Roca Team, à Podgorica puis Ankara l’an dernier, avant de revenir dans l’effectif cet été à sa grande surprise.

Dans une équipe de tête de classement de Betclic ELITE qui vise aussi le titre en EuroLeague, Yoan Makoundou ne veut “pas se prendre la tête” pour parvenir à se faire une place puis performer. C’est chose faite face à Limoges, avec 16 points et des actions puissantes à l’arceau. “On prend ce qu’il y a à prendre, on essaie de ne pas trop en faire ; et je pense que j’en n’ai pas trop fait. J’ai juste essayé de faire ce que je savais faire et voilà”.

