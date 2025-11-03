Recherche
WNBA

La WNBA est arrivée au « meilleur des moments » pour Monique Akoa-Makani

WNBA - Finaliste des playoffs avec le Phoenix Mercury en tant que titulaire, la nouvelle recrue de Bourges Monique Akoa-Makani est revenue chez nos confrères de First Team sur son incroyable trajectoire, de la Ligue 2 Féminine à la WNBA.
|
00h00
Résumé
Écouter
Monique Akoa-Makani était titulaire en finales WNBA pour sa première saison dans la Ligue.

Crédit photo : Rob Schumacher/The Republic / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Une saison en WNBA et déjà titulaire en finale avec le Phoenix Mercury. Cette année, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) a réalisé le grand saut, en passant de la Boulangère Wonderligue avec Charnay à la WNBA avec Phoenix. La Franco-camerounaise est revenue chez nos confrères de First Team sur sa trajectoire unique, elle qui était au départ venue aux Etats-Unis “pour deux semaines” de camp d’entraînement.

Pour elle, la WNBA « est arrivée au moment où » elle s’y « attendait le moins ». Longtemps bloquée en Ligue 2 féminine, Monique Akoa-Makani reconnaît que son objectif de jouer en WNBA s’était éloigné. Cette opportunité, finalement, est survenue comme une surprise totale après une grosse saison en La Boulangère Wonderligue ; mais elle a toutefois su la saisir. Pour sa saison rookie, Monique Akoa-Makani boucle l’exercice 2025 de WNBA avec 7,5 points, 2,3 rebonds, 2,8 passes décisives en 22 minutes de moyenne, et 52 matchs joués jusqu’à la finale perdue face aux Las Vegas Aces (4-0).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Monique Akoa Makani.jpg
Monique AKOA-MAKANI
Poste(s): Arrière
Taille: 179 cm
Âge: 24 ans (04/02/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
logo cam.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
7,5
#82
REB
2,3
#108
PD
2,8
#46

Questionnée sur son rôle et sur la manière dont elle a réussi à s’imposer dans le cinq de départ après des blessures dans l’équipe, la finaliste de WNBA a souligné que ce sont ses qualités athlétiques et surtout sa défense qui lui ont permis de se démarquer et de s’installer durablement, dans une ligue composée de fortes attaquantes. “Défensivement, il n’y avait pas meilleure que moi à mon poste”, avance-t-elle tout sourire.

Alors qu’elle va entamer un nouveau chapitre en France avec Bourges avant de signer un potentiel nouveau contrat en WNBA, elle estime avec le recul que son succès en WNBA est arrivé au « meilleur des moments », validant la progression lente mais nécessaire de son développement. « Je n’ai pas été impatiente, mais frustré par moment car j’aspirais à mieux mais trop tôt », relativise l’ancienne espoir de l’ASVEL Féminin.

L’intégralité de son entretien est à retrouver sur YouTube

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
