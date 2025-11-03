Recherche
NBA

Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue

NBA - Alors qu’il bénéficiait des nombreuses absences dans les rangs du Thunder pour obtenir du temps de jeu, l’ailier français Ousmane Dieng s’est blessé au mollet dès la première mi-temps du match facilement remporté par le champion en titre (137-106) face aux New Orleans Pelicans.
00h00
Résumé
Lourdement barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s’est blessé après six minutes sur le parquet face à New Orleans.

Crédit photo : Dale Zanine-Imagn Images

Le sort s’acharne pour Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) avec Oklahoma City. Limité à un rôle mineur en bout de banc du champion NBA en titre, l’ailier français s’est blessé au mollet face à New Orleans, alors qu’il profitait des absences pour obtenir du temps de jeu dès la première mi-temps.

3
PTS
1
REB
1
PDE
OKC
137 106
NOP

 

Après six minutes jouées en sortie de banc, le natif de Villeneuve-sur-Lot a dû céder sa place alors que son entame de match était réussie. Dieng compilait déjà 3 points à 1/1 derrière l’arc, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 contre ; se signalant dans le tempo dicté par son leader Shai Gilgeous-Alexander (30 points et 7 passes).

Ce pépin physique sonne comme un nouveau coup dur pour le Français, déjà gêné au poignet notamment la saison passée alors que sa place dans la rotation du Thunder est très incertaine. Dieng a pris part à quatre des sept premiers matchs de la saison, pour huit petites minutes de moyenne et 1,3 point et 1 rebond par match.

Photo_Basketball_Player_Ousmane Dieng.jpg
Ousmane DIENG
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 209 cm
Âge: 22 ans (21/05/2003)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
1,3
#385
REB
1
#366
PD
0,3
#369

Sans Chet Holmgren, Jalen Williams, Luguentz Dort, Kenrich Williams, Thomas Sorber ou encore Nikola Topic – dont l’absence sera prolongée suite à la détection d’un cancer du testicule – Oklahoma n’a toutefois pas tremblé face à une faible équipe des Pelicans, dernière au classement avec 6 défaites en autant de matchs. Jumelé aux défaites de Chicago et San Antonio, ce succès permet à Oklahoma d’être la dernière équipe invaincue de la ligue, avec un bilan de 7 victoires en 7 matchs.

Le Thunder d’Oklahoma City a révélé que Nikola Topic, son prometteur meneur serbe de 20 ans, souffre d’un cancer des testicules et a commencé un traitement par chimiothérapie. Cette annonce fait suite à une intervention chirurgicale subie au début du camp d’entraînement. Sam Presti announced today that Nikola Topic is dealing with testicular cancer. His […]
Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
Suivre

