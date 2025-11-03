Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue

Le sort s’acharne pour Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) avec Oklahoma City. Limité à un rôle mineur en bout de banc du champion NBA en titre, l’ailier français s’est blessé au mollet face à New Orleans, alors qu’il profitait des absences pour obtenir du temps de jeu dès la première mi-temps.

Thunder PR: Ousmane Dieng (calf contusion) Will Not Return — Clemente Almanza (@CAlmanza1007) November 2, 2025

Après six minutes jouées en sortie de banc, le natif de Villeneuve-sur-Lot a dû céder sa place alors que son entame de match était réussie. Dieng compilait déjà 3 points à 1/1 derrière l’arc, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 contre ; se signalant dans le tempo dicté par son leader Shai Gilgeous-Alexander (30 points et 7 passes).

Ce pépin physique sonne comme un nouveau coup dur pour le Français, déjà gêné au poignet notamment la saison passée alors que sa place dans la rotation du Thunder est très incertaine. Dieng a pris part à quatre des sept premiers matchs de la saison, pour huit petites minutes de moyenne et 1,3 point et 1 rebond par match.

PROFIL JOUEUR Ousmane DIENG Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 209 cm Âge: 22 ans (21/05/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 1,3 #385 REB 1 #366 PD 0,3 #369

Sans Chet Holmgren, Jalen Williams, Luguentz Dort, Kenrich Williams, Thomas Sorber ou encore Nikola Topic – dont l’absence sera prolongée suite à la détection d’un cancer du testicule – Oklahoma n’a toutefois pas tremblé face à une faible équipe des Pelicans, dernière au classement avec 6 défaites en autant de matchs. Jumelé aux défaites de Chicago et San Antonio, ce succès permet à Oklahoma d’être la dernière équipe invaincue de la ligue, avec un bilan de 7 victoires en 7 matchs.