Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Espoirs ELITE

42 d’évaluation pour Hochea Monney-Deido, Cholet toujours invaincu, Strasbourg et Monaco impressionnent, Dijon l’emporte à Bourg

Espoirs ELITE - Ce 1er novembre a livré une 6e journée dense dans le championnat Espoirs Élite. Cholet fait toujours la course en tête, Strasbourg seul deuxième, Monaco pulvérise Limoges et Dijon retrouve le chemin du succès. A noter la performance XXL du Portelois Hochea Monney-Deido (42 d'évaluation).
|
00h00
Résumé
Écouter
42 d’évaluation pour Hochea Monney-Deido, Cholet toujours invaincu, Strasbourg et Monaco impressionnent, Dijon l’emporte à Bourg

Le carton du week-end est pour le Portelois Hochea Monney-Deido avec son 42 d’évaluation !

Crédit photo : pledez

Après six journées pour la plupart des équipes, Cholet (6-0) reste leader incontesté, devant Strasbourg (5-1), du championnat Espoirs ELITE. Derrière, un peloton solide composé de Dijon, du Mans, de Paris, de Nanterre et de Monaco (4-2) se tient prêt à profiter du moindre faux pas. En bas de tableau, Boulazac et Limoges (1-6) ferment la marche et devront vite réagir pour ne pas se détacher.

En haut de tableau, la journée a débuté par un précieux succès de Dijon à Bourg (68-78) avec un solide Mattéo Vergiat (21 d’évaluation en 32). Les Dijonnais, dominateurs aux rebonds, se sont détachés en deuxième mi-temps. Pour le champion en titre de la JL, c’est un 3e faux pas de suite.

Strasbourg n’a pas fait de cadeaux dans le derby de l’Est en s’imposant largement 88 à 54 avec un gros derniers quart-temps (33-10) et un double-double pour le meneur de jeu Logan Bourgeois (17 points et 10 rebonds). C’est la cinquième victoire de suite pour la SIG. A l’évaluation collective, l’écart est vertigineux : 111-33.

– Journée 6

Cholet a confirmé sa solidité en s’imposant de justesse face au Mans (73-71) au terme d’un match serré. Porté par l’ailier Thomas Duchamp de la Geneste (29 d’évaluation en 28 minutes), CB a pris le meilleur dans ce duel du haut de tableau. Hugo Nguyen, a été le joueur adverse le plus en vue du match (22 points). Cholet reste invaincu après 6 journées de championnat.

Paris confirme sa montée en puissance en U21, avec une victoire à Boulazac (65-84). Ilian Moungalla a une fois de plus montrer la voie avec 20 d’évaluation en 24 minutes. A noter que le pivot du BBD,  Albin Boitrel, termine avec un joli double-double (12 points, 12 rebonds pour 14 d’évaluation en 26 minutes). C’est le quatrième revers consécutif pour Boulazac.

Pas de soucis pour Nanterre qui l’emporte à Saint-Quentin (66-88). Les Franciliens ont réalisé un gros premier quart-temps (19-33) et un dernier bien maitrisé (7-20) pour s’offrir un large succès. C’est une victoire collective pour l’équipe d’Alexandre Taunais avec 6 joueurs à plus de 10 d’évaluation dont l’arrière Karl Djopmo Komguep (26) et l’ailier Hugo Bonaton (24).

+22 pour Nanterre à Saint-Quentin (visuel Nanterre 92)

Démonstration offensive pour Monaco qui a atomisé Limoges (70-110) à Beaublanc. Porté par Zakaria Mechergui (16 points et 10 passes pour 27 d’évaluation en 28 minutes) mais pas que (21 points pour Diangitukwa, 18 pour Moungalla), l’ASM enchaine une troisième victoire consécutive.

– Journée 6

Dans ce duel de milieu de tableau pour l’Opalico, Le Portel n’a pas tremblé à domicile contre Gravelines-Dunkerque (82-67) grâce à un match de mammouth de son intérieur Hochea Monney-Deido, auteur de la performance du week-end avec son points, 22 rebonds et 1 passe pour 42 d’évaluation en 32 minutes. En face, son opposant de raquette Axel Villain a répondu avec 20 points et 13 rebonds mais les locaux ont fait la différence dans les dix dernières minutes (18-8).

Hochea-francis MONNEY-DEIDO
Hochea-francis MONNEY-DEIDO
20
PTS
22
REB
1
PDE
Logo Espoirs ELITE
LEP
82 67
GRA

À Villeurbanne, les jeunes de l’ASVEL ont arraché une courte victoire contre Chalon/Saône (76-73) dans un match très engagé avec un solide Pape-Djibril Diouf au scoring (24 points). L’ancien joueur de Pérols Sohann Mendy (2,12 m, 19 ans) dans la raquette chalonnaise a montré son efficacité avec 17 points à 6/8 aux tirs et 8 rebonds pour 23 d’évaluation en 29 minutes. C’est le troisième revers de suite pour les Bourguignons alors que les Rhodaniens retrouve le chemin du succès.

Espoirs ELITE – Journée 6
01/11/2025
CHO Espoirs Cholet
MSB Espoirs Le Mans
LEP Espoirs Le Portel
82 67
GRA Espoirs Gravelines
STR Espoirs Strasbourg
88 54
NAN Espoirs Nancy
JLB Espoirs Bourg-en-Bresse
68 78
DIJ Espoirs Dijon
LIM Espoirs Limoges
70 110
MON Espoirs Monaco
ASV Espoirs ASVEL
76 73
CHA Espoirs Chalon
SQT Espoirs Saint-Quentin
66 88
NAN Espoirs Nanterre
BOU Espoirs Boulazac
65 84
PAR Espoirs Paris Basketball

 

Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Le carton du week-end est pour le Portelois Hochea Monney-Deido avec son 42 d'évaluation !
Espoirs ELITE
00h0042 d’évaluation pour Hochea Monney-Deido, Cholet toujours invaincu, Strasbourg et Monaco impressionnent, Dijon l’emporte à Bourg
WNBA
00h00La WNBA est arrivée au « meilleur des moments » pour Monique Akoa-Makani
EasyCredit BBL
00h00Tray Buchanan explose son record : 32 points pour infliger au leader de Bundesliga sa première défaite cette saison
L'ASVEL est sanctionnée par l'EuroLeague pour non-respect du fair-play financier.
EuroLeague
00h00L’ASVEL sanctionnée par l’EuroLeague pour non-respect du fair-play financier
L'AS Monaco veut "dominer" en championnat de France, selon son meneur Matthew Strazel.
Betclic ELITE
00h00Matthew Strazel et Monaco veulent « montrer [leur] domination sur le championnat »
Hugo Invernizzi a sonné la révolte pour Limoges face à Monaco après une première mi-temps à sens unique en faveur des visiteurs.
Betclic ELITE
00h00Hugo Invernizzi leader de la réaction limougeaude contre Monaco : « On ne pouvait pas faire un match comme ça »
Pour son premier match de la saison, Yoan Makoundou a terminé meilleur marqueur de Monaco dans la victoire face à Limoges.
Betclic ELITE
00h00Yoan Makoundou, meilleur marqueur de Monaco pour son retour : « J’ai juste essayé de faire ce que je savais faire »
Barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s'est blessé après six minutes sur le parquet face à La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue
NBA
00h00Français drafté le plus haut cette année, Noa Essengue prend aussi la route de la G-League
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s'est blessé après six minutes sur le parquet face à La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue
NBA
00h00Français drafté le plus haut cette année, Noa Essengue prend aussi la route de la G-League
Moussa Diabaté a fini en double-double contre Utah, en seulement 22 minutes
NBA
00h0017 points – 12 rebonds : Moussa Diabaté confirme qu’il faudra bien compter sur lui
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama en difficulté (9 points) lors de la première défaite des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
1 / 0