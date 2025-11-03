42 d’évaluation pour Hochea Monney-Deido, Cholet toujours invaincu, Strasbourg et Monaco impressionnent, Dijon l’emporte à Bourg

Après six journées pour la plupart des équipes, Cholet (6-0) reste leader incontesté, devant Strasbourg (5-1), du championnat Espoirs ELITE. Derrière, un peloton solide composé de Dijon, du Mans, de Paris, de Nanterre et de Monaco (4-2) se tient prêt à profiter du moindre faux pas. En bas de tableau, Boulazac et Limoges (1-6) ferment la marche et devront vite réagir pour ne pas se détacher.

En haut de tableau, la journée a débuté par un précieux succès de Dijon à Bourg (68-78) avec un solide Mattéo Vergiat (21 d’évaluation en 32). Les Dijonnais, dominateurs aux rebonds, se sont détachés en deuxième mi-temps. Pour le champion en titre de la JL, c’est un 3e faux pas de suite.

Strasbourg n’a pas fait de cadeaux dans le derby de l’Est en s’imposant largement 88 à 54 avec un gros derniers quart-temps (33-10) et un double-double pour le meneur de jeu Logan Bourgeois (17 points et 10 rebonds). C’est la cinquième victoire de suite pour la SIG. A l’évaluation collective, l’écart est vertigineux : 111-33.

Cholet a confirmé sa solidité en s’imposant de justesse face au Mans (73-71) au terme d’un match serré. Porté par l’ailier Thomas Duchamp de la Geneste (29 d’évaluation en 28 minutes), CB a pris le meilleur dans ce duel du haut de tableau. Hugo Nguyen, a été le joueur adverse le plus en vue du match (22 points). Cholet reste invaincu après 6 journées de championnat.

Paris confirme sa montée en puissance en U21, avec une victoire à Boulazac (65-84). Ilian Moungalla a une fois de plus montrer la voie avec 20 d’évaluation en 24 minutes. A noter que le pivot du BBD, Albin Boitrel, termine avec un joli double-double (12 points, 12 rebonds pour 14 d’évaluation en 26 minutes). C’est le quatrième revers consécutif pour Boulazac.

Pas de soucis pour Nanterre qui l’emporte à Saint-Quentin (66-88). Les Franciliens ont réalisé un gros premier quart-temps (19-33) et un dernier bien maitrisé (7-20) pour s’offrir un large succès. C’est une victoire collective pour l’équipe d’Alexandre Taunais avec 6 joueurs à plus de 10 d’évaluation dont l’arrière Karl Djopmo Komguep (26) et l’ailier Hugo Bonaton (24).

Démonstration offensive pour Monaco qui a atomisé Limoges (70-110) à Beaublanc. Porté par Zakaria Mechergui (16 points et 10 passes pour 27 d’évaluation en 28 minutes) mais pas que (21 points pour Diangitukwa, 18 pour Moungalla), l’ASM enchaine une troisième victoire consécutive.

Dans ce duel de milieu de tableau pour l’Opalico, Le Portel n’a pas tremblé à domicile contre Gravelines-Dunkerque (82-67) grâce à un match de mammouth de son intérieur Hochea Monney-Deido, auteur de la performance du week-end avec son points, 22 rebonds et 1 passe pour 42 d’évaluation en 32 minutes. En face, son opposant de raquette Axel Villain a répondu avec 20 points et 13 rebonds mais les locaux ont fait la différence dans les dix dernières minutes (18-8).

À Villeurbanne, les jeunes de l’ASVEL ont arraché une courte victoire contre Chalon/Saône (76-73) dans un match très engagé avec un solide Pape-Djibril Diouf au scoring (24 points). L’ancien joueur de Pérols Sohann Mendy (2,12 m, 19 ans) dans la raquette chalonnaise a montré son efficacité avec 17 points à 6/8 aux tirs et 8 rebonds pour 23 d’évaluation en 29 minutes. C’est le troisième revers de suite pour les Bourguignons alors que les Rhodaniens retrouve le chemin du succès.