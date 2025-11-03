Denain a dit adieu à Tony Parker Senior, figure lumineuse du basket français

Ce 2 novembre, le complexe sportif de Denain a résonné d’émotion et de souvenirs pour saluer la mémoire de Tony Parker Senior, décédé le 5 octobre et inhumé le 26 octobre dans sa ville natale de Chicago (Illinois). L’ancien joueur, passé par Denain au début des années 1980 avant de marquer de son empreinte le basket français, a reçu un hommage à la hauteur de l’amour qu’il inspirait.

Un dernier salut à Denain, là où tout avait commencé

Denain, berceau de son aventure française, s’est rassemblée pour dire adieu à celui qui, par son charisme et sa chaleur humaine, avait su marquer toutes les générations. Environ 300 personnes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités du sport et de la musique, ont pris place sur le parquet du complexe sportif.

La cérémonie, menée par l’ancien joueur Richard Dacoury et la journaliste Mary Patrux, a alterné souvenirs, musique et hommages poignants. « Charismatique, inspirant et entier », a résumé Ronny Turiaf, l’un des fidèles de la famille Parker. L’émotion a atteint son comble lorsque les fils de Tony Parker Senior ont pris la parole. « J’ai vu papa le jeudi, le dimanche il n’était plus là. La vie passe vite. Prenez du temps pour tous les gens que vous aimez », a confié Tony Parker, la voix brisée par les larmes, rapportent Luc Paganon et David Loriot, qui suivent de longue date la carrière et la vie de TP pour Le Progrès et L’Équipe.

Une cérémonie à l’image de l’homme

De Thierry Henry à Teddy Riner, en passant par Grand Corps Malade, Vitaa, Matt Pokora, Christina Milian ou encore les frères Pietrus et Sandrine Gruda, tous étaient venus saluer la mémoire d’un homme unanimement aimé. Les témoignages ont rappelé son sens de l’humain, son humour, son élégance et cette énergie communicative qui l’ont accompagné partout où il est passé — de Denain à Dieppe, où une place portera bientôt son nom.

« C’était le Michael Jordan de Dieppe », a souri Emmanuel Jean, son ancien coéquipier, avant de conclure : « S’il avait été là, il nous aurait encore dit : prenez bien soin de vos familles. »

La cérémonie s’est terminée dans la douceur d’une chanson interprétée par Milan, la fille de Pierre Parker, en duo avec Christina Milian, la femme de Matt Pokora. Un dernier moment suspendu, entre larmes et sourires, pour celui que tous surnommaient affectueusement “T”.