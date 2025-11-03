Quentin Bonneau obtient une promotion à Boulazac

Le Boulazac Basket Dordogne (BBD) annonce avec fierté la signature du premier contrat stagiaire professionnel de Quentin Bonneau (1,95 m, 20 ans) dont l’histoire avec le club est aussi longue qu’inspirante. Originaire de la région, l’arrière incarne la réussite de la formation du BBD où il a pris sa première licence voilà 14 ans.

Un parcours ancré dans les valeurs du BBD

Quentin Bonneau a débuté son aventure avec le Boulazac Basket Dordogne en 2011, à seulement 7 ans, en intégrant les rangs des U7. Depuis, il n’a jamais quitté le club, gravissant chaque échelon avec détermination et humilité. Entre les murs de l’Agora et les parquets du Palio, il a porté toutes les couleurs du BBD, s’imprégnant de l’ADN du club et devenant un symbole de la formation locale. Son parcours est marqué par des étapes clés : capitaine des Espoirs, il a su se distinguer par son leadership, son sens du collectif et une maturité rare pour son âge. Aujourd’hui, il franchit une nouvelle étape en signant son premier contrat stagiaire professionnel, une reconnaissance de son travail et de son potentiel.

PROFIL JOUEUR Quentin BONNEAU Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 20 ans (17/05/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 6,6 #98 REB 2,9 #98 PD 1,1 #101

Un profil de l’ombre et intelligent

Quentin Bonneau évolue principalement au poste 2, où il se distingue par sa qualité de tir et sa vision du jeu. Doté d’un bon QI basket, il excelle dans la lecture des situations et la prise de décision, que ce soit pour conclure ou pour distribuer le ballon. Son sens du jeu collectif en fait un joueur polyvalent, capable de s’adapter à différentes dynamiques d’équipe. Joueur de l’ombre, son profil technique, associé à une éthique de travail exemplaire, a convaincu le staff technique du BBD de lui offrir cette opportunité professionnelle. Une décision qui s’inscrit dans la continuité de la politique du club : valoriser et accompagner les talents issus de sa formation.

Une nouvelle étape, un nouveau défi

Avec ce contrat stagiaire pro, Quentin Bonneau intègre officiellement le groupe professionnel du BBD. Il aura l’opportunité de s’entraîner quotidiennement aux côtés des joueurs expérimentés de l’équipe, d’apprendre à leur contact et de continuer à progresser. Ce statut lui permettra également de découvrir le rythme et les exigences du basket professionnel, tout en restant ancré dans l’environnement qui l’a vu grandir. Capitaine des Espoirs cette saison, il tourne à 6,6 points, 2,9 rebonds et 1,1 passe pour 7,4 d’évaluation en 22 minutes sur 7 matchs. Il a établie son record d’évaluation (12) contre Paris ce 1er novembre. Il était sur la feuille de match de Betclic ÉLITE face au Paris Basketball ce week-end mais n’a pas joué.

Pour le club, cette signature est une fierté. Elle illustre aussi la volonté du BBD de construire son avenir en s’appuyant sur ses jeunes talents du territoire périgourdin.