NBA

Victor Wembanyama en difficulté (9 points) lors de la première défaite des San Antonio Spurs

NBA - Performance décevante du prodige français face aux Phoenix Suns. Limité à 9 points, Victor Wembanyama n'a pas pu empêcher la première défaite de la saison des Spurs (130-118), mettant fin à leur début historique.
00h00
Victor Wembanyama en difficulté (9 points) lors de la première défaite des San Antonio Spurs

Victor Wembanyama n’a marqué que 9 points contre Phoenix

Crédit photo : © Allan Henry-Imagn Images

Après un début de saison parfait avec cinq victoires consécutives, les San Antonio Spurs ont subi leur premier revers de la saison face aux Phoenix Suns (130-118). Cette défaite met fin au meilleur début de saison de l’histoire de la franchise texane et laisse Oklahoma City comme seule équipe invaincue en NBA.

Victor Wembanyama a vécu une soirée particulièrement difficile en Arizona. Le prodige français n’a inscrit que 9 points à 4/14 au tir, avec seulement 1/5 à 3-points, en 34 minutes de jeu. Il s’agit seulement de la troisième fois en 123 matchs NBA que Wembanyama marque moins de 10 points, sa dernière contre-performance remontant au 30 octobre 2024 face à Oklahoma City où il avait été limité à 6 points.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
9
PTS
9
REB
2
PDE
Logo NBA
PHO
130 118
SAS

Une défense suffocante sur Wembanyama

Les Suns ont mis en place une stratégie défensive efficace pour neutraliser la star française. Avec Royce O’Neale en défense individuelle et des prises à deux systématiques suivies de bonnes rotations, Phoenix a limité Wembanyama à seulement cinq tentatives de tir lors des 24 premières minutes. Le Français n’a d’ailleurs marqué ses premiers points qu’à la fin de la première mi-temps et a terminé avec 6 pertes de balle.

Victor Wembanyama a été bien défendu par Royce O'Neale
Victor Wembanyama a été bien défendu par Royce O’Neale (photo : Allan Henry-Imagn Images)

Malgré ses difficultés offensives, Wembanyama a tout de même contribué avec 9 rebonds et 4 contres, maintenant ses moyennes de leader NBA dans ces deux catégories (14,6 rebonds et 4,8 contres par match). Cependant, cette performance reste inhabituelle pour un joueur qui tournait à 30 points de moyenne depuis le début de saison.

Devin Booker a été l’homme du match pour Phoenix avec 28 points et 13 passes décisives, orchestrant parfaitement l’attaque des Suns. L’équipe d’Arizona a brillé à longue distance avec 19 réussites sur 33 tentatives à 3-points, notamment grâce à Grayson Allen et Ryan Dunn (17 points chacun). Les Suns ont pris les devants dès le premier quart-temps (31-24) avant de creuser l’écart avant la mi-temps (70-52) et de compter jusqu’à 31 points d’avance dans le troisième quart-temps.

Pour les Spurs, Stephon Castle a été le meilleur marqueur avec 26 points, aidé par Keldon Johnson qui a apporté 19 points en sortie de banc. L’équipe a également perdu Dylan Harper sur blessure (mollet) après 12 points en première mi-temps. San Antonio tentera de rebondir mercredi face aux Los Angeles Lakers en Californie.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

