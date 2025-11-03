Recherche
Betclic Élite

Matthew Strazel et Monaco veulent « montrer notre domination sur le championnat »

Betclic ELITE - Vainqueur du match à Limoges avec l’AS Monaco après une première mi-temps spectaculaire, Matthew Strazel a exprimé au micro du diffuseur les intentions du club de la Principauté en championnat cette saison, après “un ou deux ans ric rac”.
00h00
Résumé
Matthew Strazel et Monaco veulent « montrer notre domination sur le championnat »

L’AS Monaco veut « dominer » en championnat de France, selon son meneur Matthew Strazel.

Crédit photo : Miko Missana

Grâce à une excellente première mi-temps, l’AS Monaco a clôturé la sixième journée de Betclic ELITE par une victoire fleuve (77-94) sur le parquet de Beaublanc. Les Monégasques « avaient à cœur de bien terminer la semaine » a commenté Matthew Strazel au micro du diffuseur DAZN, après les deux victoires acquises en EuroLeague au Pirée puis face au Panathinaïkos.

Avec son 3/3, la Roca Team souhaitait envoyer un message à la concurrence. « On voulait montrer qu’on est une organisation sérieuse, un club sérieux, et on a réussi à le faire au moins en première mi-temps », bouclée sur le score de 56 à 28. S’il reconnaît que « la deuxième a été plus compliquée », l’international français « repart avec une bonne énergie et une bonne victoire » de Beaublanc, où Yoan Makoundou a effectué son retour à la compétition.

LIRE AUSSI
Après “un mois ferme” pour soigner son épaule, Yoan Makoundou a terminé meilleur marqueur de Monaco dans la victoire à Limoges.
Yoan Makoundou, meilleur marqueur de Monaco pour son retour : « J’ai juste essayé de faire ce que je savais faire » – BeBasket
Rédaction

Depuis la défaite face à Chalon, le club monégasque « veut montrer encore plus de sérieux » en championnat, confie Strazel. Une réaction des joueurs « à la demande du coach », qui veulent ensemble « montrer leur domination sur le championnat après un ou deux ans où ils sont ric rac ». Après six journées, l’AS Monaco figure en tête du classement, à égalité avec Le Mans (5 victoires, 1 défaite).

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

LIRE AUSSI
Deux jours après avoir gagné sur le parquet de l'Olympiakos, l'AS Monaco a battu le Panathinaïkos Athènespour la 8e journée de l'EuroLeague.
Après l’Olympiakos, le Panathinaïkos ; Monaco réalise sa première double week 100% victorieuse – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Monaco
Monaco
