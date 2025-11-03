Matthew Strazel et Monaco veulent « montrer notre domination sur le championnat »

Grâce à une excellente première mi-temps, l’AS Monaco a clôturé la sixième journée de Betclic ELITE par une victoire fleuve (77-94) sur le parquet de Beaublanc. Les Monégasques « avaient à cœur de bien terminer la semaine » a commenté Matthew Strazel au micro du diffuseur DAZN, après les deux victoires acquises en EuroLeague au Pirée puis face au Panathinaïkos.

😮 | 10 – 0 d'entrée pour l'@ASMonaco_Basket ! Déjà 6 points pour Nikola Mirotic ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€ par mois : https://t.co/m8Y10ExOV1 pic.twitter.com/Vn9RWlxR8S — DAZN France (@DAZN_FR) November 2, 2025

Avec son 3/3, la Roca Team souhaitait envoyer un message à la concurrence. « On voulait montrer qu’on est une organisation sérieuse, un club sérieux, et on a réussi à le faire au moins en première mi-temps », bouclée sur le score de 56 à 28. S’il reconnaît que « la deuxième a été plus compliquée », l’international français « repart avec une bonne énergie et une bonne victoire » de Beaublanc, où Yoan Makoundou a effectué son retour à la compétition.

Depuis la défaite face à Chalon, le club monégasque « veut montrer encore plus de sérieux » en championnat, confie Strazel. Une réaction des joueurs « à la demande du coach », qui veulent ensemble « montrer leur domination sur le championnat après un ou deux ans où ils sont ric rac ». Après six journées, l’AS Monaco figure en tête du classement, à égalité avec Le Mans (5 victoires, 1 défaite).