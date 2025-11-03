Bandja Sy, l’atout français d’Oradea : Le co-leader invaincu en Roumanie

Bandja Sy (2,04 m, 35 ans), s’impose comme l’un des piliers de l’équipe d’Oradea en Roumanie cette saison. À 35 ans, l’ailier-fort prouve que l’expérience est un atout précieux dans un groupe. La preuve en Roumanie, qu’il a rejoint cet été, avec son club d’Oradea finaliste du championnat roumain la saison dernière et actuel co-leader de la Liga Nationala.

Un début de saison parfait en Roumanie

Oradea, avec Bandja Sy dans ses rangs, domine actuellement le championnat roumain. Après six journées, l’équipe affiche un bilan parfait de 6 victoires pour 0 défaite, se positionnant en tête du classement, co-leader avec le Rapid Bucarest qu’il affrontera ce samedi 8 novembre à la maison.

Lors de la dernière rencontre face à Pitesti de ce week-end, Sy a contribué à la victoire 67-65 avec 7 points, 2 rebonds et 2 passes pour 8 d’évaluation en 28 minutes, démontrant son importance dans l’effectif roumain au sein d’un groupe équilibré. Son apport défensif et son expérience sont des atouts majeurs pour une équipe qui vise le titre national et une belle campagne européenne en FIBA Europe Cup. Chez le co-leader invaincu, l’ancien Parisien tourne depuis le début de saison à 7,3 points, 3,2 rebonds et 0,7 passe pour 7 d’évaluation en 23 minutes sur 6 rencontres. Seul bémol, il n’a pas encore retrouvé son efficacité habituelle à 3-points avec un vilain 2/17 dans l’exercice en cumulé.

Sur la scène européenne le vétéran est quasiment dans les mêmes eaux avec ses 11,7 points, 4 rebonds et 1 passe pour 7,3 d’évaluation en 31 minutes après 3 rencontres de FIBA Europe Cup. Au sein d’une formation avec un petit accent LNB (Thomas Bropleh et Emmanuel Nzekwesi sont ses coéquipiers), Bandja Sy a trouvé sa place pour sa première expérience dans les Carpates.

Bandja hanging up there to finish the oop ✈️#BasketballCL | @CSM_ORADEA pic.twitter.com/mub7shqar0 — Basketball Champions League (@BasketballCL) September 19, 2025

Un parcours marqué par un titre de Champion de France

Bandja Sy, né à Paris, a débuté le basket à Cergy, puis été au centre de formation de Besançon jusqu’en 2007, avant de rejoindre une académie en Espagne puis de partir aux États-Unis pour jouer en NCAA avec les Lobos du Nouveau-Mexique. De retour en Europe, il a évolué dans plusieurs clubs français, dont Pau-Lacq-Orthez, Nancy, l’ASVEL, les Metropolitans 92, où il a été finaliste des playoffs de Betclic Élite en 2023. Son passage au Paris Basketball (2023-2025) a été couronné de succès, avec une victoire en Leaders Cup 2024, un titre de champion de France 2025, un titre en EuroCup en 2024 et en Coupe de France 2025, ainsi qu’une participation à une campagne d’EuroLeague en 2024-2025.

PROFIL JOUEUR Bandja SY Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 35 ans (30/07/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / Fiba Europe Cup PTS 11,7 #127 REB 4 #147 PD 1 #260

Une solide carrière à l’étranger

Issu d’une famille de basketteurs – ses frères Amara, Mamoudou et Mamadou ont tous joué à haut niveau –, Bandja Sy dispose d’une longue expérience sur le Vieux Continent. Après la France, l’Espagne, la Grèce et la Serbie, il est maintenant en Roumanie pour une nouvelle aventure, où il continue d’écrire son histoire.