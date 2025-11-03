Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Bandja Sy, l’atout français d’Oradea : Le co-leader invaincu en Roumanie

Roumanie - À 35 ans, Bandja Sy prouve que l’expérience n’a pas de prix. L’ailier-fort s’est imposé comme un cadre essentiel d’Oradea, en Roumanie. Avec six victoires en six matchs, son club est co-leader du championnat roumain en ce début de saison 2025-2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bandja Sy, l’atout français d’Oradea : Le co-leader invaincu en Roumanie

Première expérience en Roumanie pour Bandja Sy

Crédit photo : FIBA

Bandja Sy (2,04 m, 35 ans), s’impose comme l’un des piliers de l’équipe d’Oradea en Roumanie cette saison. À 35 ans, l’ailier-fort prouve que l’expérience est un atout précieux dans un groupe. La preuve en Roumanie, qu’il a rejoint cet été, avec son club d’Oradea finaliste du championnat roumain la saison dernière et actuel co-leader de la Liga Nationala.

LIRE AUSSI

Un début de saison parfait en Roumanie

Oradea, avec Bandja Sy dans ses rangs, domine actuellement le championnat roumain. Après six journées, l’équipe affiche un bilan parfait de 6 victoires pour 0 défaite, se positionnant en tête du classement, co-leader avec le Rapid Bucarest qu’il affrontera ce samedi 8 novembre à la maison.

Lors de la dernière rencontre face à Pitesti de ce week-end, Sy a contribué à la victoire 67-65 avec 7 points, 2 rebonds et 2 passes pour 8 d’évaluation en 28 minutes, démontrant . Son apport défensif et son expérience sont des atouts majeurs pour une équipe qui vise le titre national et FIBA Europe Cup. Chez le co-leader invaincu, l’ancien Parisien tourne depuis le début de saison à 7,3 points, 3,2 rebonds et 0,7 passe pour 7 d’évaluation en 23 minutes sur 6 rencontres. Seul bémol, il n’a pas encore retrouvé son efficacité habituelle à 3-points avec un vilain 2/17 dans l’exercice en cumulé.

Sur la scène européenne le vétéran est quasiment dans les mêmes eaux avec ses 11,7 points, 4 rebonds et 1 passe pour 7,3 d’évaluation en 31 minutes après 3 rencontres de FIBA Europe Cup. Au sein d’une formation avec un petit accent LNB (Thomas Bropleh et Emmanuel Nzekwesi sont ses coéquipiers), Bandja Sy a trouvé sa place pour sa première expérience dans les Carpates.

Un parcours marqué par un titre de Champion de France

Bandja Sy, né à Paris, a débuté le basket à Cergy, puis été au centre de formation de Besançon jusqu’en 2007, avant de rejoindre une académie en Espagne puis de partir aux États-Unis pour jouer en NCAA avec les Lobos du Nouveau-Mexique. De retour en Europe, il a évolué dans plusieurs clubs français, dont Pau-Lacq-Orthez, Nancy, l’ASVEL, les Metropolitans 92, où il a été . Son passage au Paris Basketball (2023-2025) a été couronné de succès, avec  , ainsi qu’une participation à une campagne d’EuroLeague en 2024-2025.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Bandja Sy.jpg
Bandja SY
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 35 ans (30/07/1990)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Fiba Europe Cup
PTS
11,7
#127
REB
4
#147
PD
1
#260

Une solide carrière à l’étranger

Issu d’une famille de basketteurs – ses frères Amara, Mamoudou et Mamadou ont tous joué à haut niveau –, Bandja Sy dispose d’une longue expérience sur le Vieux Continent. Après la , il est maintenant en Roumanie pour une nouvelle aventure, où il continue d’écrire son histoire.

Bandja Sy et son équipe sont invaincus en championnat roumain en ce début de saison (Photo CSM Oradea)
Roumanie
Roumanie
Suivre
Bandja Sy
Bandja Sy
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Première expérience en Roumanie pour Bandja Sy
À l’étranger
00h00Bandja Sy, l’atout français d’Oradea : Le co-leader invaincu en Roumanie
ELITE 2
00h00Thomas Hieu-Courtois arrive en renfort au SCABB
Betclic ELITE
00h00Leon Stergar éloigné des parquets après sa blessure face à Monaco
Sylvain Francisco a été élu MVP du mois d'octobre en EuroLeague
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco élu MVP du mois d’octobre de l’EuroLeague
Rodrigue Beaubois a été opéré du coude
EuroLeague
00h00Rodrigue Beaubois est passé sur la table d’opération
Tony Parker Senior, entouré par ses trois fils, Tony, T.J. et Pierre
France
00h00Denain a dit adieu à Tony Parker Senior, figure lumineuse du basket français
Iliana Rupert-Dossou-Yovo a parfaitement réussi son intégration au Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague Féminine
00h00Iliana Rupert-Dossou-Yovo élue MVP du mois d’octobre en EuroLeague féminine
Justin Bibbins est out pour deux à trois mois
Betclic ELITE
00h00Gros coup dur pour la JDA Dijon : Justin Bibbins absent plusieurs mois
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Le carton du week-end est pour le Portelois Hochea Monney-Deido avec son 42 d'évaluation !
Espoirs ELITE
00h0042 d’évaluation pour Hochea Monney-Deido, Cholet toujours invaincu, Strasbourg et Monaco impressionnent, Dijon l’emporte à Bourg
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s'est blessé après six minutes sur le parquet face à La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue
NBA
00h00Français drafté le plus haut cette année, Noa Essengue prend aussi la route de la G-League
Moussa Diabaté a fini en double-double contre Utah, en seulement 22 minutes
NBA
00h0017 points – 12 rebonds : Moussa Diabaté confirme qu’il faudra bien compter sur lui
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama en difficulté (9 points) lors de la première défaite des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
1 / 0