Betclic Élite

Hugo Invernizzi leader de la réaction limougeaude contre Monaco : « On ne pouvait pas faire un match comme ça »

Betclic ELITE - Battu par la Roca Team (77-94) à Beaublanc, le Limoges CSP a montré une belle "réaction d’orgueil" en seconde mi-temps pour réduire l’écart, porté par l’adresse retrouvée de son vétéran Hugo Invernizzi.
00h00
Hugo Invernizzi a sonné la révolte pour Limoges face à Monaco après une première mi-temps à sens unique en faveur des visiteurs.

Crédit photo : Limoges CSP, via X

« On ronronnait alors qu’on était à -25 », a constaté à chaud Hugo Invernizzi au micro du diffuseur DAZN, juste après la défaite 94-77 de Limoges face à Monaco. Harassé par la Roca Team en première période, le CSP a montré un bien meilleur visage en seconde mi-temps, ‘gagnée’ 49-38 grâce au tandem Gavin Ware (19 points) – Hugo Invernizzi (12 points).

Pour le vétéran, qui a débuté la seconde période par un 3-points avant d’en enchaîner deux autres, Limoges « ne pouvait pas faire un match comme ça sans réagir. Ce n’était pas dans nos valeurs, alors on a essayé de mettre plus d’intensité. On ne pouvait pas ne pas se battre et ne pas montrer de réaction d’orgueil », a-t-il expliqué au micro du diffuseur de la Betclic ÉLITE.

Auteure d'un début de match canon, l'AS Monaco s'est imposée à Beaublanc face à Limoges en clôture de la sixième journée de Betclic ELITE.
Rédaction

Déterminé à « s’accrocher » malgré le contexte difficile au club, avec de nombreuses blessures, Hugo Invernizzi sait que son équipe traverse « un moment très difficile. On est que sept, avec Théo [Magrit, ndlr.] arrivé il y a deux jours. On a des nouveaux joueurs qui se blessent et d’autres qui reviennent chaque jour. Ça fait trois matchs en neuf jours que l’on joue à sept, on essaie de faire avec en ce moment, sans se plaindre », précise-t-il encore à bout de souffle.

Betclic ELITE - Le Limoges CSP a officiellement qualifié son nouveau meneur Théo Magrit jusqu'au 28 février 2026. Arrivé en tant que remplaçant médical de Vincent Amsellem, l'ancien joueur de Saint-Chamond et Boulazac va découvrir la Betclic ÉLITE sous le maillot d'un club mythique.
Si certains retours sont espérés cette semaine, la tâche pourrait de nouveau se compliquer pour Invernizzi et ses coéquipiers, qui ont vu Leon Stergar sortir prématurément de la rencontre, « sans en savoir plus » sur son état de santé au moment de répondre à nos confrères.

Battu à domicile par Monaco, Limoges a perdu en cours de match Leon Stergar, qui s'ajoute à l'avalanche de blessures limousines…
