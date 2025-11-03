Hugo Invernizzi leader de la réaction limougeaude contre Monaco : « On ne pouvait pas faire un match comme ça »

« On ronronnait alors qu’on était à -25 », a constaté à chaud Hugo Invernizzi au micro du diffuseur DAZN, juste après la défaite 94-77 de Limoges face à Monaco. Harassé par la Roca Team en première période, le CSP a montré un bien meilleur visage en seconde mi-temps, ‘gagnée’ 49-38 grâce au tandem Gavin Ware (19 points) – Hugo Invernizzi (12 points).

Pour le vétéran, qui a débuté la seconde période par un 3-points avant d’en enchaîner deux autres, Limoges « ne pouvait pas faire un match comme ça sans réagir. Ce n’était pas dans nos valeurs, alors on a essayé de mettre plus d’intensité. On ne pouvait pas ne pas se battre et ne pas montrer de réaction d’orgueil », a-t-il expliqué au micro du diffuseur de la Betclic ÉLITE.



Déterminé à « s’accrocher » malgré le contexte difficile au club, avec de nombreuses blessures, Hugo Invernizzi sait que son équipe traverse « un moment très difficile. On est que sept, avec Théo [Magrit, ndlr.] arrivé il y a deux jours. On a des nouveaux joueurs qui se blessent et d’autres qui reviennent chaque jour. Ça fait trois matchs en neuf jours que l’on joue à sept, on essaie de faire avec en ce moment, sans se plaindre », précise-t-il encore à bout de souffle.

Si certains retours sont espérés cette semaine, la tâche pourrait de nouveau se compliquer pour Invernizzi et ses coéquipiers, qui ont vu Leon Stergar sortir prématurément de la rencontre, « sans en savoir plus » sur son état de santé au moment de répondre à nos confrères.

