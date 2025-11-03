Tray Buchanan explose son record : 32 points pour infliger au leader de Bundesliga sa première défaite cette saison

Tray Buchanan (1,87 m, 27 ans) a marqué de son empreinte le championnat d’Allemagne, la Basketball Bundesliga (BBL), ce week-end en établissant son record personnel de la saison avec 32 points. L’ancien joueur du Stade Rochelais et du Mans Sarthe Basket a mené les MHP RIESEN Ludwigsbourg à une victoire à l’extérieur (82-93) face au Syntainics MBC devant les 2800 spectateurs présents à la Stadhalle Weisenfels.

Surtout, ce match a largement contribué au succès de son équipe chez le leader du championnat, mettant fin à l’invincibilité du MBC après cinq victoires consécutives. Buchanan a été décisif dès la première mi-temps, inscrivant 13 points en 15 minutes et terminant la rencontre avec 9 tirs réussis sur 15, ainsi que 9 lancers francs convertis sans échec. Au final il a compilé 32 points, 1 rebond et 2 passes décisives pour 21 d’évaluation en 26 minutes, soit sa meilleure marque cette année en Allemagne.

Quatrième meilleur scoreur de la BBL 2025-2026

En cette saison, Tray Buchanan s’impose comme l’un des joueurs clés de Ludwigsbourg. Dans le championnat d’Allemagne, il affiche des moyennes de 19,6 points, 1,8 rebond et 3 passes décisives pour 11,6 d’évaluation en 27 minutes, après 6 matches de BBL, confirmant ainsi son statut de scoreur fiable et régulier. Son impact offensif et sa capacité à prendre les grands matchs en main font de lui un atout majeur pour son équipe classée à la 8e place (3 victoires et 2 défaites). Il partage le leaderships avec un autre ancien joueur passé par la Pro B, à Orléans, avant de confirmer en joker offensif de luxe en betclic ELITE, Stefan Smith (17,8 points de moyenne). La BBL a un accent français cette saison puisque trois des quatre meilleurs scoreurs du championnat ont joué en France : le premier est l’ex-Nancéien Chris Clemons avec 23,7 points de moyenne, le deuxième le MVP en titre de Pro B Christopher Ledlum (20 points par match) et le quatrième est donc Buchanan (19,6).

MVP de Pro B puis vainqueur de la Leaders Cup en France

Avant de briller en Allemagne, le combo-guard américain a marqué le basket français, notamment en Pro B avec le Stade Rochelais. Il y a réalisé une saison exceptionnelle en 2023-2024 tournant à plus de 18 points par match, remportant le titre de MVP Pro B et menant son équipe à l’accession en Betclic Élite. Avec des performances comme 45 points (record personnel) en un match, 41,4 % de réussite à 3-points et une évaluation record de 49, il a démontré une capacité à dominer les débats et à porter son équipe vers le haut niveau. Son passage au Mans en Betclic Élite (12,2 points à 43%, dont 38% à 3-points, 1,6 rebond et 1,6 passe décisive de moyenne en 20 minutes) a confirmé son adaptation au basket français, même si son rôle y a été légèrement différent. Il y a notamment remporté la Leaders Cup, avec un rôle clé en finale contre Monaco, avant d’atteindre la finale de la Coupe de France puis les quarts de finale de playoffs.

Tray Buchanan continue donc d’écrire son histoire en Europe, prouvant saison après saison qu’il est un joueur capable de s’adapter et de performer dans les championnats les plus exigeants. Son record de 32 points en BBL est une nouvelle preuve de son talent et de son ambition.