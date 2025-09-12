Recherche
Betclic Élite

Pourquoi Mike James a « prolongé » à l’AS Monaco jusqu’en 2027 ?

EuroLeague - Mike James et l'AS Monaco se sont finalement entendus pour prolonger l'aventure jusqu'en 2027. Pourtant, le meneur était déjà sous contrat jusqu'en 2027... On vous explique tout.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pourquoi Mike James a « prolongé » à l’AS Monaco jusqu’en 2027 ?

Mike James a signé un nouveau contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2027

Crédit photo : Julie Dumélié

Pour la deuxième fois en un peu plus d’un an, Mike James (1,85 m, 35 ans) s’est mis d’accord avec l’AS Monaco pour y prolonger jusqu’au 30 juin 2027.

En effet, à l’issue de sa saison de MVP de l’EuroLeague en 2023-2024, le meneur de jeu étasunien avait déjà prolongé pour trois saisons, soit jusqu’en 2027. Cependant, le contrat comportait de multiples approximations, dont le fait qu’il avait été présenté sans agent détenteur d’une licence FFBB à la Ligue Nationale de Basket (LNB), entraînant une amende de 100 000 euros pour le club de la principauté.

LIRE AUSSI

Un nouveau contrat pour remplacer l’ancien

Finalement, après une série de conflits avec l’AS Monaco, notamment liés autour de sa suspension de la fin de saison 2024-2025 pour des raisons extra-sportives, les deux parties se sont remis autour de la table pour régler leurs problèmes. De quoi entraîner la signature d’un nouveau contrat, respectant cette fois la législation de la LNB, jusqu’en 2027.

Dans les faits, le précédent contrat de Mike James était caduc, ce qui explique pourquoi à date on parle de « prolongation » jusqu’en 2027. Une prolongation qui devrait être actée officiellement dans les heures à venir, sans que le club ne communique à ce sujet cependant.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Mike James.jpg
Mike JAMES
Poste(s): Meneur
Taille: 185 cm
Âge: 35 ans (18/08/1990)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
14
#17
REB
2,2
#141
PD
4,2
#14
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot).
Monaco
Monaco
T-shirt offcourt

Commentaires

jeronimo
allez on lance les paris qu'il terminera pas la saison 20/25 /2026 à MONACO
1 / 0