Pourquoi Mike James a « prolongé » à l’AS Monaco jusqu’en 2027 ?

Pour la deuxième fois en un peu plus d’un an, Mike James (1,85 m, 35 ans) s’est mis d’accord avec l’AS Monaco pour y prolonger jusqu’au 30 juin 2027.

En effet, à l’issue de sa saison de MVP de l’EuroLeague en 2023-2024, le meneur de jeu étasunien avait déjà prolongé pour trois saisons, soit jusqu’en 2027. Cependant, le contrat comportait de multiples approximations, dont le fait qu’il avait été présenté sans agent détenteur d’une licence FFBB à la Ligue Nationale de Basket (LNB), entraînant une amende de 100 000 euros pour le club de la principauté.

Un nouveau contrat pour remplacer l’ancien

Finalement, après une série de conflits avec l’AS Monaco, notamment liés autour de sa suspension de la fin de saison 2024-2025 pour des raisons extra-sportives, les deux parties se sont remis autour de la table pour régler leurs problèmes. De quoi entraîner la signature d’un nouveau contrat, respectant cette fois la législation de la LNB, jusqu’en 2027.

Dans les faits, le précédent contrat de Mike James était caduc, ce qui explique pourquoi à date on parle de « prolongation » jusqu’en 2027. Une prolongation qui devrait être actée officiellement dans les heures à venir, sans que le club ne communique à ce sujet cependant.