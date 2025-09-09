Mike James et l’AS Monaco : une réunion prévue cette semaine

Alors que l’AS Monaco a disputé son premier match de préparation ce lundi soir sans Mike James (1,85 m, 35 ans), l’absence du meneur américain continue d’interroger. Le club n’a partagé aucune photo ni vidéo de son arrivée, alimentant les rumeurs autour de sa situation.

D’après le journaliste grec Sotiris Vetakis, qui s’exprimait dans l’émission Scorakias, Mike James doit rencontrer la direction de la Roca Team cette semaine. Le joueur chercherait à faire valoir plusieurs griefs auprès de ses dirigeants.

Η 79η Strong Side by @bet365_gr με @TheShot71, @V_Agritakis, @gkarmas τα είχε όλα!🔥🏀 •Το ματς της 15ετία της Εθνικής

•Οι υπόλοιποι προημιτελικοί

•Οι εξελίξεις για το F4 του 2026

— Scorakias (@Scorakiasgr) September 9, 2025

Un début de saison sous tension

Après avoir manqué la fin de saison 2024-2025 à cause d’une suspension, le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague n’a donc pas encore endossé le maillot de la Roca Team. Cette situation soulève des interrogations alors que le club se prépare à une saison chargée entre Betclic ELITE et EuroLeague.

L’issue de cette réunion sera scrutée de près par les supporters et observateurs, tant l’importance de Mike James dans le projet monégasque est capitale.