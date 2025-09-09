Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Mike James et l’AS Monaco : une réunion prévue cette semaine

EuroLeague - Mike James, annoncé de retour à l’AS Monaco, n’a toujours pas participé à la préparation de l’équipe. Selon l’insider grec Sotiris Vetakis, le meneur américain doit rencontrer la direction monégasque dans les prochains jours pour exprimer ses plaintes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mike James et l’AS Monaco : une réunion prévue cette semaine

Mike James veut exposer ses exigences aux dirigeants de l’AS Monaco

Crédit photo : Julie Dumélié

Alors que l’AS Monaco a disputé son premier match de préparation ce lundi soir sans Mike James (1,85 m, 35 ans), l’absence du meneur américain continue d’interroger. Le club n’a partagé aucune photo ni vidéo de son arrivée, alimentant les rumeurs autour de sa situation.

D’après le journaliste grec Sotiris Vetakis, qui s’exprimait dans l’émission Scorakias, Mike James doit rencontrer la direction de la Roca Team cette semaine. Le joueur chercherait à faire valoir plusieurs griefs auprès de ses dirigeants.

Un début de saison sous tension

Après avoir manqué la fin de saison 2024-2025 à cause d’une suspension, le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague n’a donc pas encore endossé le maillot de la Roca Team. Cette situation soulève des interrogations alors que le club se prépare à une saison chargée entre Betclic ELITE et EuroLeague.

L’issue de cette réunion sera scrutée de près par les supporters et observateurs, tant l’importance de Mike James dans le projet monégasque est capitale.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
glidos
Un cassos dans un club de nouveaux riches qui lessivent du pognon
Répondre
(0) J'aime
gomma- Modifié
Un commentateur lâche et anonyme qui déverse ses insultes et son aigreur sur Internet :)
Répondre
(0) J'aime
glidos- Modifié
Commentaire supprimé.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Dominik Olejniczak explique son départ en Italie : « Je commençais à m’ennuyer en Betclic ÉLITE »
WNBA
00h00Iliana Rupert bien partie pour être la… meilleure shooteuse de WNBA cette saison
Betclic ELITE
00h00Officiel : David Michineau signe à Monaco, « une opportunité de toucher au plus haut niveau »
EuroBasket
00h00Le bilan individuel des Bleus à l’Euro : Jaiteh aurait mérité mieux, Cordinier a perdu la magie olympique, Maledon s’est raté
affluence eurobasket
EuroBasket
00h00Moins de 3 500 spectateurs en moyenne : faible affluence à Riga pour les 1/8e de finale de l’Euro…
Mike James veut exposer ses exigences aux dirigeants de l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Mike James et l’AS Monaco : une réunion prévue cette semaine
Présaison
00h00Monaco entame sa préparation par une victoire face à l’Aris Salonique
Présaison
00h00Le Paris Basketball s’impose en Andorre, malgré un bon Yves Pons
Giánnis Antetokoúnmpo a une chance unique de se qualifier pour les demi-finales de l'EuroBasket, ce mardi 9 septembre
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo va-t-il enfin ramener la Grèce dans le dernier carré ?
Svetislav Pešić va-t-il continuer à coacher la Serbie
EuroBasket
00h00La Serbie dément le départ de Svetislav Pešić malgré l’élimination précoce à l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
1 / 0