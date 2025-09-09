Monaco entame sa préparation par une victoire face à l’Aris Salonique

Dans une Salle Gaston-Médecin volontairement calfeutrée pour débuter la présaison, l’AS Monaco s’est imposée sur son parquet 99-81 face à l’équipe grecque de l’Aris Salonique, qu’elle retrouve dès ce soir pour un second match sur le Rocher.

Premier match de préparation pour la #RocaTeam face à @ARISBCgr 🔥 Un match à huis clos marquant les premiers pas de l’équipe dans cette nouvelle saison 🙌 Demain, deuxième test contre l'ARIS 👏#DagheMunegu pic.twitter.com/F47arBU0tW — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 8, 2025

Les Monégasques peuvent se satisfaire de l’intégration express de Kevarrius Hayes dans la raquette. L’ancien Parisien termine la rencontre avec 17 points à 6/6 aux tirs, 2 rebonds, 3 interceptions et 4 fautes provoquées en 21 minutes. L’autre recrue phare Nikola Mirotic monte quant à lui en puissance petit à petit. L’ex joueur NBA, placé dans le cinq majeur aux côtés de Hayes, a joué 20 minutes pour 14 points à 3/8 aux tirs, 4 rebonds et 8 fautes provoquées, causant beaucoup de tort à la défense de l’Aris.

La défense monégasque peut également être améliorée, ayant permis plus de tirs aux Grecs (60) qu’elle n’en a pris (55). Le meneur américain Bryn Forbes notamment s’est immiscé à maintes reprises dans le bloc du Rocher, terminant meilleur marqueur de la rencontre 23 points (6/15 aux tirs) et 5 fautes provoqués pour obtenir neuf lancers francs, en 30 minutes de jeu. Fort heureusement pour les locaux, l’ancien joueur des Spurs était trop seul pour ramener la victoire.

Si la Roca Team lance son exercice de la meilleure des manières, elle a néanmoins dû composer sans de nombreux absents, entravant la création réels d’automatismes en vue des matchs qui vont compter cette saison. Le coach lui-même Vassilis Spanoulis était absent, encore engagé à l’EuroBasket avec la Grèce. C’est aussi le cas de Jordan Loyd avec la Pologne, et de Daniel Theis avec l’Allemagne. Matthew Strazel, touché pendant la prépa avec les Bleus, est fraîchement revenu ; ce qui n’est pas encore le cas de Mike James. Enfin, la récente recrue Nemanja Nedovic et celle en passe d’être officialisée David Michineau n’étaient pas encore là non plus.

Les Monégasques enchaînent dès ce soir à domicile face à cette même équipe de l’Aris Salonique, pour confirmer la bonne forme des joueurs présents en ce début de prépa.