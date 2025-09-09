Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

Monaco entame sa préparation par une victoire face à l’Aris Salonique

PRÉSAISON - Malgré l’absence de plusieurs cadres et de son coach Vassilis Spanoulis engagés à l’EuroBasket, l’AS Monaco a débuté sa préparation par une victoire à huis clos face aux Grecs de l’Aris, avant un second match ce soir face à cette même équipe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Monaco entame sa préparation par une victoire face à l’Aris Salonique

Kevarrius Hayes a dominé dans la raquette pour son premier match avec Monaco, face à l’Aris en amical.

Crédit photo : AS Monaco Basket, via X

Dans une Salle Gaston-Médecin volontairement calfeutrée pour débuter la présaison, l’AS Monaco s’est imposée sur son parquet 99-81 face à l’équipe grecque de l’Aris Salonique, qu’elle retrouve dès ce soir pour un second match sur le Rocher.

Les Monégasques peuvent se satisfaire de l’intégration express de Kevarrius Hayes dans la raquette. L’ancien Parisien termine la rencontre avec 17 points à 6/6 aux tirs, 2 rebonds, 3 interceptions et 4 fautes provoquées en 21 minutes. L’autre recrue phare Nikola Mirotic monte quant à lui en puissance petit à petit. L’ex joueur NBA, placé dans le cinq majeur aux côtés de Hayes, a joué 20 minutes pour 14 points à 3/8 aux tirs, 4 rebonds et 8 fautes provoquées, causant beaucoup de tort à la défense de l’Aris.

La défense monégasque peut également être améliorée, ayant permis plus de tirs aux Grecs (60) qu’elle n’en a pris (55). Le meneur américain Bryn Forbes notamment s’est immiscé à maintes reprises dans le bloc du Rocher, terminant meilleur marqueur de la rencontre 23 points (6/15 aux tirs) et 5 fautes provoqués pour obtenir neuf lancers francs, en 30 minutes de jeu. Fort heureusement pour les locaux, l’ancien joueur des Spurs était trop seul pour ramener la victoire.

Si la Roca Team lance son exercice de la meilleure des manières, elle a néanmoins dû composer sans de nombreux absents, entravant la création réels d’automatismes en vue des matchs qui vont compter cette saison. Le coach lui-même Vassilis Spanoulis était absent, encore engagé à l’EuroBasket avec la Grèce. C’est aussi le cas de Jordan Loyd avec la Pologne, et de Daniel Theis avec l’Allemagne. Matthew Strazel, touché pendant la prépa avec les Bleus, est fraîchement revenu ; ce qui n’est pas encore le cas de Mike James. Enfin, la récente recrue Nemanja Nedovic et celle en passe d’être officialisée David Michineau n’étaient pas encore là non plus.

LIRE AUSSI
Monaco a enregistré l’arrivée de l’international français David Michineau, qui évoluait à Bursaspor, en Turquie depuis deux saisons.
David Michineau renforce l’AS Monaco ! – BeBasket
Rédaction

Les Monégasques enchaînent dès ce soir à domicile face à cette même équipe de l’Aris Salonique, pour confirmer la bonne forme des joueurs présents en ce début de prépa.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Dominik Olejniczak explique son départ en Italie : « Je commençais à m’ennuyer en Betclic ÉLITE »
WNBA
00h00Iliana Rupert bien partie pour être la… meilleure shooteuse de WNBA cette saison
Betclic ELITE
00h00Officiel : David Michineau signe à Monaco, « une opportunité de toucher au plus haut niveau »
EuroBasket
00h00Le bilan individuel des Bleus à l’Euro : Jaiteh aurait mérité mieux, Cordinier a perdu la magie olympique, Maledon s’est raté
affluence eurobasket
EuroBasket
00h00Moins de 3 500 spectateurs en moyenne : faible affluence à Riga pour les 1/8e de finale de l’Euro…
Mike James veut exposer ses exigences aux dirigeants de l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Mike James et l’AS Monaco : une réunion prévue cette semaine
Présaison
00h00Monaco entame sa préparation par une victoire face à l’Aris Salonique
Présaison
00h00Le Paris Basketball s’impose en Andorre, malgré un bon Yves Pons
Giánnis Antetokoúnmpo a une chance unique de se qualifier pour les demi-finales de l'EuroBasket, ce mardi 9 septembre
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo va-t-il enfin ramener la Grèce dans le dernier carré ?
Svetislav Pešić va-t-il continuer à coacher la Serbie
EuroBasket
00h00La Serbie dément le départ de Svetislav Pešić malgré l’élimination précoce à l’EuroBasket 2025
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
1 / 0