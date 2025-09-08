David Michineau renforce l’AS Monaco !

Selon nos confrères du groupe Nice Matin, l’AS Monaco tient un nouveau meneur ! Le club de la Principauté, qui avait grandement besoin de joueurs formés localement (JFL), a trouvé un accord pour faire venir l’international français David Michineau (1,84 m, 31 ans), qui évoluait en Turquie depuis deux saisons.

L'AS Monaco Basket recrute David Michineau: AS Monaco Basket announces the arrival of the former international playmaker in Boulogne-Levallois, David Michineau (1.88m, 31 years old). https://t.co/lmZzR0W2cQ — NEWS.MC (@monacodailynews) September 8, 2025

Passé par Chalon notamment mais aussi Hyères-Toulon, le natif des Abymes en Guadeloupe brille depuis deux saisons sous le maillot de Bursaspor, en Turquie. L’an dernier, il valait encore 14,6 points à 49% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,2 interception en 28 minutes de moyenne en Super Ligi.

PROFIL JOUEUR David MICHINEAU Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 31 ans (06/06/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi PTS 14,2 #29 REB 3,3 #86 PD 3,3 #45

Capable de pointes au scoring comme ses 25 points face à Besiktas ou ses 27 unités contre Ankara, David Michineau a également disputé la FIBA Europe Cup la saison passée. Cependant, avec ses 13 points, 2,8 rebonds, 3,7 passes décisives et 1,7 interception de moyenne, il n’a pas pu aider son équipe à sortir des poules (six matches).

À 31 ans, Michineau vient densifier une ligne arrière déjà très fournie, composée de Élie Okobo, Matthew Strazel, Mike James, Jordan Loyd, Nick Calathes, mais aussi de la dernière recrue star en date : Nemanja Nedovic. Si aucun départ n’intervient, la Roca Team comptera 16 joueurs dans son effectif cette saison, dont 6 JFL.