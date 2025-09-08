David Michineau renforce l’AS Monaco !
David Michineau est le nouveau meneur de l’AS Monaco.
Selon nos confrères du groupe Nice Matin, l’AS Monaco tient un nouveau meneur ! Le club de la Principauté, qui avait grandement besoin de joueurs formés localement (JFL), a trouvé un accord pour faire venir l’international français David Michineau (1,84 m, 31 ans), qui évoluait en Turquie depuis deux saisons.
L'AS Monaco Basket recrute David Michineau: AS Monaco Basket announces the arrival of the former international playmaker in Boulogne-Levallois, David Michineau (1.88m, 31 years old). https://t.co/lmZzR0W2cQ
— NEWS.MC (@monacodailynews) September 8, 2025
Passé par Chalon notamment mais aussi Hyères-Toulon, le natif des Abymes en Guadeloupe brille depuis deux saisons sous le maillot de Bursaspor, en Turquie. L’an dernier, il valait encore 14,6 points à 49% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,2 interception en 28 minutes de moyenne en Super Ligi.
Capable de pointes au scoring comme ses 25 points face à Besiktas ou ses 27 unités contre Ankara, David Michineau a également disputé la FIBA Europe Cup la saison passée. Cependant, avec ses 13 points, 2,8 rebonds, 3,7 passes décisives et 1,7 interception de moyenne, il n’a pas pu aider son équipe à sortir des poules (six matches).
À 31 ans, Michineau vient densifier une ligne arrière déjà très fournie, composée de Élie Okobo, Matthew Strazel, Mike James, Jordan Loyd, Nick Calathes, mais aussi de la dernière recrue star en date : Nemanja Nedovic. Si aucun départ n’intervient, la Roca Team comptera 16 joueurs dans son effectif cette saison, dont 6 JFL.
L’effectif 2025-2026 de l’AS Monaco :
- Ligne arrière : Mike James, Matthew Strazel*, Nick Calathes**, Elie Okobo*, Nemanja Nedovic** et David Michineau*
- Dans l’aile : Jordan Loyd**, Terry Tarpey*, Juhann Begarin* et Alpha Diallo**
- A l’intérieur : Jaron Blossomgame, Nikola Mirotic**, Yoan Makoundou*, Kevarrius Hayes, Donatas Motiejunas** et Daniel Theis**
*Joueurs formés localement (JFL)
**Joueurs avec le statut bosman ou cotonou
