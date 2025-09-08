Recherche
Betclic Élite

David Michineau renforce l’AS Monaco !

BETCLIC ÉLITE - En quête de joueurs formés localement (JFL), l'AS Monaco a enregistré l’arrivée de l’international français David Michineau, qui évoluait à Bursaspor, en Turquie depuis deux saisons, selon nos confrères de Nice Matin
00h00
David Michineau renforce l’AS Monaco !

David Michineau est le nouveau meneur de l’AS Monaco.

Crédit photo : FIBA

Selon nos confrères du groupe Nice Matin, l’AS Monaco tient un nouveau meneur ! Le club de la Principauté, qui avait grandement besoin de joueurs formés localement (JFL), a trouvé un accord pour faire venir l’international français David Michineau (1,84 m, 31 ans), qui évoluait en Turquie depuis deux saisons.

Passé par Chalon notamment mais aussi Hyères-Toulon, le natif des Abymes en Guadeloupe brille depuis deux saisons sous le maillot de Bursaspor, en Turquie. L’an dernier, il valait encore 14,6 points à 49% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,2 interception en 28 minutes de moyenne en Super Ligi.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_David Michineau.jpg
David MICHINEAU
Poste(s): Meneur
Taille: 184 cm
Âge: 31 ans (06/06/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Basketbol Super Ligi
PTS
14,2
#29
REB
3,3
#86
PD
3,3
#45

Capable de pointes au scoring comme ses 25 points face à Besiktas ou ses 27 unités contre Ankara, David Michineau a également disputé la FIBA Europe Cup la saison passée. Cependant, avec ses 13 points, 2,8 rebonds, 3,7 passes décisives et 1,7 interception de moyenne, il n’a pas pu aider son équipe à sortir des poules (six matches).

À 31 ans, Michineau vient densifier une ligne arrière déjà très fournie, composée de Élie Okobo, Matthew Strazel, Mike James, Jordan Loyd, Nick Calathes, mais aussi de la dernière recrue star en date : Nemanja Nedovic. Si aucun départ n’intervient, la Roca Team comptera 16 joueurs dans son effectif cette saison, dont 6 JFL.

Rédaction

L’effectif 2025-2026 de l’AS Monaco :

  • Ligne arrière : Mike James, Matthew Strazel*, Nick Calathes**, Elie Okobo*, Nemanja Nedovic** et David Michineau*
  • Dans l’aile : Jordan Loyd**, Terry Tarpey*, Juhann Begarin* et Alpha Diallo**
  • A l’intérieur : Jaron Blossomgame, Nikola Mirotic**, Yoan Makoundou*, Kevarrius Hayes, Donatas Motiejunas** et Daniel Theis**

*Joueurs formés localement (JFL)
**Joueurs avec le statut bosman ou cotonou

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

le_xav
Je comprends pas la stratégie de Monaco. Ils veulent assécher le marché des postes 1-2 JFL ? Relâchez au moins Calathès qu'il puisse rejoindre une maison de retraite sur les bords de la mer Egée.
Répondre
(7) J'aime
malanese
7 joueurs sur deux postes . Comment peut-on investir autant quand on a pas régler ses dettes . Cette situation est vraiment ubuesque . Je me met à la place des villeurbannais , incroyable situation .
Répondre
(0) J'aime
thorir
Pffff t'inquiète, on cherche même plus, il fallait que TP soit terriblement aux abois pour s'acoquiner avec ce mafieux et c'était une énorme erreur. Le seul point positif que j'y vois c'est que ça aura permis à la LNB de ne pas le laisser prendre plus de poids dans le basket FR parce que c'était vraiment la direction que ça prenait...
Répondre
(1) J'aime
thetruth
Magnifique, il va pouvoir en profiter pour poser ses fesses au bout du banc ou en tribune avec J. Begarin. Prendre un dernier gros contrat !
Répondre
(3) J'aime
jeanluc
Un JFL pour cirer le banc ... mais être en règle :-(
Répondre
(1) J'aime
lechat23
Meneur derrière James, Strazel, Okobo et peut être Calathès.... Le chèque doit être beau pour finir sa carrière ainsi.
Répondre
(0) J'aime
