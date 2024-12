David Michineau poursuit sa fabuleuse saison en Turquie avec un récital chez le Besiktas

Auteur d’une magnifique saison avec Bursaspor en BSL, David Michineau (1,84 m, 30 ans) continue de briller sur les parquets turcs. Avec une moyenne de 17,8 points par rencontre, le Guadeloupéen est sur les bases de son meilleur exercice en carrière. Une année de référence encore renforcée le week-end par sa deuxième meilleure performance offensive de l’année, juste derrière ses 27 points inscrits face au TT Ankara. Face au Besiktas Istanbul (95-86), dans un match spectaculaire, le meneur français a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 26 points, en étant était efficace au tir (12/22, dont 2/4 à trois points). Il a ajouté, en plus, 6 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 seule balle perdue, contribuant à la victoire surprise de son équipe.

David Michineau dünkü performansıyla gözlerimizin pasını sildi 💫 🏀 Sayı: 26

👀 Asist: 3

🙌 Ribaund: 6 13 Aralık Cuma günü saat 20.30’da oynanacak karşılaşmaya bilet almak için ⤵️⤵️⤵️https://t.co/DIRmJsdSj9 pic.twitter.com/JXnnm0bv7P — Bursaspor Yörsan (@BsBasketbol) December 9, 2024

Le match, opposant Bursaspor au récent demi-finaliste de l’EuroCup, a été marqué par une intensité constante et du spectacle à foison. Les coéquipiers de Michineau ont pris rapidement le contrôle, imposant leur rythme et faisant la course en tête pendant la majeure partie de la rencontre. Cependant, dans le quatrième quart-temps, Besiktas, porté par son public, a amorcé une remontée au score qui aurait pu changer l’issue des débats. C’est alors que Jaylon Brown, le meneur/arrière américain de Bursaspor, à ne pas confondre avec le MVP des NBA Finals 2024, est entré en scène. Avec des tirs décisifs dans les derniers instants, il a scellé la victoire et éteint les espoirs des Stambouliotes. Il nous gratifie également du poster de la soirée avec un dunk monstrueux sur Kerem Konan.

Jaylon Brown ve Jonah Mathews'dan karşılıklı iki muazzam smaç. 🚀 pic.twitter.com/kuv7GQa9h5 — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) December 8, 2024

Grâce à sa cinquième victoire de la saison, Bursaspor se hisse à la 8e place du classement de BSL, consolidant ses ambitions de playoffs. Pour David Michineau, c’est un match référence de plus. L’international tricolore (2 sélections) continue de s’imposer comme un élément majeur de l’un des plus forts championnats d’Europe, actuel 5e marqueur de la ligue turque, pas si loin derrière le leader Hugo Besson. Soit deux Français dans le Top 5 !