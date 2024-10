David Michineau bouillant, Bursaspor domine le TT Ankara

Avec trois sorties à 20 points ou plus pour lancer sa saison, David Michineau (1,84 m, 30 ans) avait mis la barre très haut pour ce nouvel exercice 2024-2025. Pour sa seconde saison sous les couleurs de Bursaspor, le Guadeloupéen semblait tout simplement inarrêtable. Avant, hélas, de rentrer dans le rang et d’enchaîner une série de matchs compliqués individuellement (5,0 points de moyenne à 24% aux tirs sur les 3 dernières rencontres).

Mais face au TT Ankara de Yoan Makoundou (12 points et 7 rebonds pour 18 d’évaluation) dimanche, David Michineau a retrouvé des couleurs. Et pas qu’un peu. Gratifié de 36 minutes de temps de jeu par son entraîneur, le 39e choix de la Draft NBA 2016 a livré une masterclass pour prendre le meilleur sur son adversaire du soir (94-90) et ramener les siens à l’équilibre en championnat après 4 journées (2v-2d).

Bursaspor'da David Michineau, hücum süresi biterken çok kritik bir isabet buluyor 🏀 pic.twitter.com/a1nhTDqrTd — Euroleague Time (@euroleague_time) October 27, 2024

Avec 27 points à 10 sur 16 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions, David Michineau a tout simplement signé son record de saison au scoring et sa deuxième meilleure évaluation sur l’exercice en cours après ses 30 unités face à Manisa en ouverture du championnat. Un retour en grâce au meilleur moment alors que Bursaspor affronte le leader de la poule B, Saragosse, mercredi 30 octobre pour la 4e journée de FIBA Europe Cup.