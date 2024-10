David Michineau lance parfaitement sa saison en Turquie, contre Hugo Besson

La saison 2024-2025 de première division turque, la BSL, a démarré ce week-end. David Michineau (1,84 m, 30 ans) a attaqué sa deuxième saison avec Bursaspor pied au plancher.

Face à l’équipe de Manisa, qui alignait encore Javon Freeman-Liberty (attendu en NBA) et Saben Lee (qui va rejoindre le Maccabi Tel-Aviv) alors qu’ils doivent s’en aller, le meneur/arrière français a réalisé une grosse performance. En 29 minutes, le Guadeloupéen a cumulé 20 points à 10/15 aux tirs, 7 rebonds, 7 passes décisives (pour 1 balle perdue) et 2 interceptions et son équipe s’est imposée 81 à 73. Son coéquipier et compatriote Alexandre Gavrilovic (2,08 m, 32 ans) a été touché par les fautes (5 en moins de 20 minutes, pour 4 points à 2/4 et 5 rebonds). Dans le camp adverse, c’est également un Français, Hugo Besson (1,95 m, 23 ans), qui a fini meilleur marqueur (15 points à 6/10 dont 3/5 à 3-poijnts, 2 rebonds et 4 passes décisives en 23 minutes).