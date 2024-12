Hugo Besson est le meilleur marqueur du championnat turc

Arrivé au cours de l’été 2025 au Manisa BBSK, Hugo Besson (1,95 m, 23 ans) peut laisser parler son talent en BSL, la première division turque. À 23 ans, le Varois n’a pas mis longtemps à s’adapter à ce nouveau championnat. Il tourne actuellement à 19,6 points après neuf matches de championnat. De quoi se classer à la première place du classement des marqueurs.

PROFIL JOUEUR Hugo BESSON Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 23 ans (26/04/2001) Nationalités:

Une seule victoire en championnat

Et ses pourcentages de réussite aux tirs sont excellents (50,5%, dont 44,4% à 3-points, et 80% aux lancers francs). L’ancien joueur de l’Élan Chalon est également le détenteur de la meilleure performance au scoring depuis le début de la saison avec 37 points inscrits, son record en carrière. C’était lors de la victoire face au Turk Telekom, la seule pour son équipe cette saison. Car oui, l’arrière marque beaucoup, mais son équipe est avant-dernière de ce championnat turc. Heureusement, Manisa est meilleur en BCL avec 3 victoires en 5 matches. Hugo Besson y est également prolifique (18,6 points, en plus de 3,6 rebonds et 3,2 passes décisives en 34 minutes), même si sa réussite aux tirs est moindre (40%, dont 30,3% à 3-points).