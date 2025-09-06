« Je ne voulais que Monaco » – Nemanja Nedović débarque officiellement à l’ASM

Nemanja Nedovic (1,92 m, 34 ans) est officiellement un joueur de l’AS Monaco. Comme annoncé jeudi, l’international serbe rejoint le club monégasque pour la saison 2025-2026.

Monaco, la « meilleure option » pour Nemanja Nedović

Même si cette recrue arrive tardivement en Principauté, l’AS Monaco s’est offert un arrière de choix pour sa prochaine saison. Nemanja Nedović est un joueur référencé sur la scène européenne, partout où il est passé. Fils d’un ancien handballeur professionnel, Nemanja Nedovic a été formé en partie en Italie, où son père évoluait, avant de rentrer en Serbie. S’il devra attendre pour s’imposer à l’Étoile Rouge de Belgrade, il lance sa carrière en Lituanie, au Lietuvos Rytas, pour ses débuts en EuroLeague. Par la suite, le joueur drafté par les Phoenix Suns mais envoyé chez les Golden State Warriors en 2013 a fait le bonheur de Malaga (2015-2018), Milan (2018-2020) du Panathinaïkos Athènes (2020-2022) et dernièrement de l’Etoile Rouge de Belgrade (depuis trois ans).

Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 192 cm Âge: 34 ans (16/06/1991)

Désormais, c’est à l’AS Monaco que Nemanja Nedović va faire étalage de son arsenal offensif. « Depuis que cette option s’est présentée à moi cet été, je ne voulais que Monaco, honnêtement », indique dans le communique du club. « J’ai écouté les autres équipes, mais dans mon esprit, Monaco était la meilleure option pour moi à ce stade de ma carrière. »

Soif d’une victoire en EuroLeague

L’AS Monaco fait ainsi l’acquisition d’un très fort joueur sur le plan technique, qui dispose également d’une solide expérience. Et comme son nouvel employeur, Nemanja Nedović a le désir d’enfin remporter l’EuroLeague, lui qui a gagné l’EuroCup en 2017 avec Malaga et conquis trois médailles d’argent avec la Serbie (Euro 2009 et 2017, JO de Rio 2016). « Comme je l’ai déjà dit, à ce stade de ma carrière, mon ambition est avant tout de gagner. […] Je veux vraiment gagner toutes les compétitions. Bien sûr, l’Euroleague, c’est difficile, très difficile d’atteindre le Final Four année après année. Mais je pense que nous avons une grande qualité et tous les outils nécessaires pour atteindre le Final Four et, espérons-le, réaliser quelque chose de spécial cette année. »

10e joueur étranger de l’effectif monégasque

Plus discret que par le passé en 2024-2025 avec l’Étoile Rouge de Belgrade, où il était revenu en 2022, Nemanja Nedovic va apporter son talent offensif et son expérience probablement plus en 2/3 qu’en 2/1, aux côtés des nombreux créateurs de la ligne arrière (James, Strazel, Okobo et peut-être encore Calathes). A défaut de pouvoir densifier son effectif avec des joueurs formés localement (JFL) pour garantir un effectif suffisant en championnat de France – seuls Strazel, Okobo, Tarpey, Begarin et Makoundou disposent de ce statut -, la Roca Team a engagé un joueur bosman qui en retrouve d’autres (Calathes, Loyd, Mirotic, Motiejunas) afin de faciliter la rotation de l’effectif sur les deux compétitions.

Avec la signature de Nedovic, l’AS Monaco compte 15 joueurs pour la saison 2025-2026, dont 10 étrangers !