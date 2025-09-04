Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Nemanja Nedović, un grand talent de plus à Monaco ?

EuroLeague - L'AS Monaco doit annoncer la signature d'un gros arrière d'ici la fin de la semaine : un renfort qui devrait être Nemanja Nedović, annoncé en contact avec le club de la principauté par le média serbe Meridian Sport.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nemanja Nedović, un grand talent de plus à Monaco ?

Nemanja Nedović avec l’Etoile Rouge de Belgrade en 2024

Crédit photo : Julie Dumélié

Nemanja Nedovic (1,92 m, 34 ans) va rejoindre la grosse ligne arrière de l’AS Monaco. D’après nos informations, le finaliste 2025 de l’EuroLeague doit annoncer l’arrivée d’un arrière référencé sur la fin de semaine. Selon le média serbe Meridian Sport, les dirigeants de la Roca Team sont en contact avec l’ancien artificier de Malaga (2015-2018), Milan (2018-2020) du Panathinaïkos Athènes (2020-2022) et de l’Etoile Rouge de Belgrade (depuis trois ans).

Développement à venir.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nemanja Nedović avec l'Etoile Rouge de Belgrade en 2024
Betclic ELITE
00h00Nemanja Nedović, un grand talent de plus à Monaco ?
L'Italie a dominé dans la raquette
EuroBasket
00h00L’Italie termine la phase de groupes de l’EuroBasket avec une quatrième victoire consécutive
EuroLeague
00h00Propriétaire emblématique de l’Olimpia Milan, Giorgio Armani s’est éteint à 91 ans
EuroBasket
00h00L’équipe de France assurée de terminer première : plus que deux adversaires possibles en 1/8e de finale !
À l’étranger
00h00Artisan du maintien de l’ALM Évreux en Élite 2, E.J. Day file… au Kazakhstan !
Nadir Hifi a retrouvé le terrain et le panier avec l'équipe de France, contre l'Islande
EuroBasket
00h00Nadir Hifi, 11 points en un quart-temps pour son retour au jeu : « Je m’adapte à n’importe quelle situation »
EuroBasket
00h00ITW Frédéric Fauthoux : « Plutôt un bon bilan du premier tour, on a vraiment progressé dans notre basket »
Lors de France - Islande, les Bleus n'ont pas tergiversé et sont allés sécuriser une large victoire
EuroBasket
00h00Pas de calcul pour les Bleus : « On est prêts de toute manière »
Guerschon Yabusele et l'équipe de France ont pris de la confiance lors de la victoire contre l'Islande
EuroBasket
00h00Les réactions après France – Islande : « On l’a pris avec sérieux »
EuroBasket
00h00La Bosnie-Herzégovine se qualifie pour les huitièmes de finale, et met la pression sur l’Espagne !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
1 / 0