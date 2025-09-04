Nemanja Nedović, un grand talent de plus à Monaco ?
EuroLeague - L'AS Monaco doit annoncer la signature d'un gros arrière d'ici la fin de la semaine : un renfort qui devrait être Nemanja Nedović, annoncé en contact avec le club de la principauté par le média serbe Meridian Sport.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nemanja Nedović avec l’Etoile Rouge de Belgrade en 2024
Crédit photo : Julie Dumélié
Nemanja Nedovic (1,92 m, 34 ans) va rejoindre la grosse ligne arrière de l’AS Monaco. D’après nos informations, le finaliste 2025 de l’EuroLeague doit annoncer l’arrivée d’un arrière référencé sur la fin de semaine. Selon le média serbe Meridian Sport, les dirigeants de la Roca Team sont en contact avec l’ancien artificier de Malaga (2015-2018), Milan (2018-2020) du Panathinaïkos Athènes (2020-2022) et de l’Etoile Rouge de Belgrade (depuis trois ans).
Développement à venir.
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires