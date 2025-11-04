Le futur Palais des sports de Cholet : 6 051 places pour un chaudron flambant neuf

C’est un projet d’envergure qui prend forme à Cholet. Comme l’indique Ouest-France, le 14 octobre 2025, la ville a validé le permis de construire du Palais des sports Cholet Agglomération, futur antre de Cholet Basket. Estimé à 59,3 millions d’euros, ce nouvel équipement, imaginé par le cabinet Chabanne Architecture, doit remplacer l’actuel « Hangar » de la Meilleraie (4 800 places) et placer le club des Mauges dans le haut du panier des salles de basket en France.

Une enceinte moderne et spectaculaire

Avec ses 14 045 m² de surface plancher et ses 21,5 mètres de hauteur, le Palais des sports Cholet Agglomération impressionne par son ampleur et son design. Sa forme elliptique, semblable à un œuf blanc vu du ciel, symbolise à la fois la modernité et la fluidité. L’enceinte pourra accueillir 6 051 spectateurs en configuration basket, répartis sur quatre niveaux.

Le rez-de-chaussée et les étages supérieurs offriront plusieurs zones de convivialité : huit comptoirs de restauration, un bar de 145 m², une boutique officielle de 62 m², deux espaces VIP modulables de plus de 300 m² chacun, dix salons privés et même une terrasse panoramique de près de 800 m².

Un outil polyvalent pour le sport et la culture

Si Cholet Basket sera le principal résident, la salle a été pensée pour accueillir d’autres disciplines : gymnastique, volley, handball ou boxe, avec des jauges allant de 5 270 à 5 651 spectateurs selon la configuration. Des événements non sportifs pourront aussi y être organisés, avec des capacités de 1 000 à 3 800 personnes selon le type d’événement.

Le bâtiment intègrera également un second terrain d’entraînement, une salle de musculation et des espaces de travail pour le club. Enfin, une chaufferie mixte bois granulé / gaz naturel a été retenue pour limiter l’impact environnemental du site.

Un chaudron pour faire vibrer les Mauges

Avec 1 251 places de plus que l’actuelle Meilleraie, le futur Palais des sports promet une ambiance encore plus bouillante pour les matchs de Cholet Basket. Entre confort moderne, services haut de gamme et atmosphère de chaudron, ce nouveau lieu s’annonce comme un atout majeur pour la ville et son club phare.