Le Maccabi Tel-Aviv et Jaylen Hoard ont eu peur, mais restent invaincus en Winner League

Le Maccabi Tel Aviv a remporté une victoire précieuse face au Maccabi Ironi Ramat Gan, à la Menora Mivtachim Arena pour le compte de la 4e journée du championnat israélien de première division lundi soir. Dans un match serré qui s’est décidé dans les dix dernières minutes, les joueurs de Tel-Aviv ont dominé le dernier quart-temps (16 à 7), ce qui leur a permis de l’emporter 84 à 81 après un match très disputé. Cette victoire permet aux hommes d’Oded Kattash de décrocher un 4e succès en 4 matchs et de rester co-leader de la Winner League en compagnie de l’Hapoel Tel-Aviv.

Ramat Gan porté par des anciens joueurs passés par le championnat de France

Côté Ramat Gan, Jordan Floyd, ancien joueur de Bourg-en-Bresse, a été le meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points, bien secondé par l’ex-Strasbourgeois Darion Atkins (18 d’évaluation). Leur performance collective n’a cependant pas suffi à contrer la réaction finale de Tel Aviv porté par Roman Sorkin (17 points) et Tamir Blatt (21 d’évaluation).

Jaylen Hoard meilleur rebondeur du match

Le Français Jaylen Hoard a réalisé une solide performance, avec 6 points, 9 rebonds et 1 passe pour une évaluation de 14 en 31 minutes. Meilleur rebondeur de la rencontre, sa prestation s’inscrit dans la continuité d’une bonne semaine en EuroLeague – 20 points et 6 rebonds contre l’Étoile Rouge et 15 points et 9 rebonds contre le Panathinaïkos -, malgré deux défaites pour le club israélien (92-99 contre les Serbes et 99-85 face aux Grecs). L’international français confirme ainsi son rôle clé dans l’effectif telavivien, tant par son apport statistique que par son impact physique.

PROFIL JOUEUR Jaylen HOARD Poste(s): Ailier / Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 26 ans (30/03/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 2 #505 REB 1 #525 PD 0 #594

Cette victoire en championnat, acquise dans le money-time, donne un élan psychologique important pour la suite de la saison. Le Maccabi Tel-Aviv recevra le 6 novembre prochain Monaco à la Aleksandar Nikolic Hall de Belgrade pour la 9e journée d’EuroLeague puis se déplacera le 8 novembre à la Yeshurun Hall de Netanya pour affronter Elitzor en championnat israélien.