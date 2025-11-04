Recherche
NBA

Giannis Antetokounmpo crucifie les Pacers au buzzer : soirée magique à Indianapolis

Giannis Antetokounmpo offre une victoire spectaculaire aux Milwaukee Bucks face aux Indiana Pacers (117-115) grâce à un fadeaway au buzzer, dans une ambiance électrique marquée par le retour controversé de Myles Turner à Indianapolis.
00h00
Crédit photo : Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Une soirée de haute tension à Indianapolis conclue sur un moment de pure magie. Giannis Antetokounmpo a inscrit un fadeaway assassin au buzzer, offrant aux Milwaukee Bucks une victoire sur le fil face aux Indiana Pacers (117-115). Ce match électrique a été marqué par le retour houleux de Myles Turner dans l’Indiana, qu’il a quitté cet été après une finale NBA.

Le retour mouvementé de Myles Turner enflamme Gainbridge Fieldhouse

Dès les présentations d’équipes, l’atmosphère était tendue. Myles Turner, après dix saisons passées chez les Pacers, était de retour sous le maillot de Milwaukee. Cependant, le public de Gainbridge Fieldhouse ne lui a pas réservé un accueil chaleureux. Malgré une vidéo hommage, les sifflets ont couvert les applaudissements.

« C’était décourageant, frustrant », a confié Turner après la rencontre. « Tu donnes dix ans de ta vie, ton sang, ta sueur, tes larmes, tu acceptes des baisses de salaire, tu survis aux rumeurs d’échange. Tu essaies de faire les choses correctement et parfois les choses se passent mal. C’est comme ça. Je l’accepte. »

Malgré la déception, Turner a rapidement transformé cette hostilité en motivation. Ainsi, après son premier panier à trois points, il a répondu avec humour en huant le public. Giannis, de son côté, a renchéri avec un poster spectaculaire et une provocation assumée envers les spectateurs.

Giannis Antetokounmpo en mode clutch pour son coéquipier

Par la suite, le Greek Freak a expliqué sa motivation particulière.« Il ne le dira peut-être pas, mais ça l’a blessé », a expliqué Antetokounmpo au sujet de Turner. « Mais nous sommes là pour le soutenir, lui dire combien nous l’aimons et le respectons. Nous comprenons tout ce qu’il a donné pour l’équipe, pour Indiana et tout ce qu’il est prêt à donner pour Milwaukee. »

La performance de Giannis a été à la hauteur de ses paroles : 33 points, 13 rebonds et 5 passes décisives, couronnées par ce fadeaway sublime face à Aaron Nesmith et Isaiah Jackson dans les dernières secondes. Après son panier de la victoire, le double MVP n’a pas manqué de faire taire le public d’un geste parfait pour répondre aux sifflets.

Les Bucks ont dominé une grande partie de la rencontre, menant parfois de plus de dix points, mais les Pacers, portés par Pascal Siakam (32 points) et Isaiah Jackson (21 points, 10 rebonds), sont constamment revenus dans le match. Turner, de son côté, a terminé avec 9 points, 7 rebonds et 5 contres, contribuant discrètement mais efficacement à cette victoire qui avait une saveur particulière.

Cette rivalité entre Milwaukee et Indiana, alimentée par leurs confrontations récentes en playoffs, vient de prendre une nouvelle dimension avec ce dénouement spectaculaire et ce retour manqué pour Turner.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
