Houston Rockets – Dallas Mavericks : un duel texan explosif dominé par Amen Thompson et Kevin Durant

Le duel texan entre les Houston Rockets et les Dallas Mavericks a tenu toutes ses promesses lors de cette nuit NBA. Dans une rencontre équilibrée et disputée, ce sont finalement les Rockets qui ont eu le dernier mot (110-102), portés par un trio offensif étincelant.

Amen Thompson enflamme le public avec ses dunks spectaculaires

La première mi-temps a été marquée par la bataille permanente entre les deux formations. Après un premier quart-temps serré où Dallas avait pris un léger avantage (24-28) malgré des pertes de balle précoces, c’est Amen Thompson qui a pris les choses en main pour Houston. Le jeune joueur s’est imposé en fin de deuxième quart-temps avec plusieurs dunks d’affilée qui ont enflammé le public, et propulsé les Rockets pour la suite du choc.

Thompson a livré une performance remarquable avec 27 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Son activité en première mi-temps fut particulièrement remarquable, notamment avec 22 points inscrits avant la pause. Ses dunks spectaculaires ont apporté la folie qui manquait parfois à cette rencontre pourtant pleine de suspense.

Kevin Durant décisif dans le money-time

Si Amen Thompson a brillé en première période, c’est Kevin Durant qui s’est chargé des moments cruciaux. Alors que les efforts de Daniel Gafford à l’intérieur permettaient aux Mavericks de rester dans la course (81-78 après trois quart-temps), l’ancien joueur des Warriors s’est réveillé au bon moment avec deux paniers à 3-points consécutifs qui ont fait basculer définitivement la rencontre.

Alperen Sengun a également apporté sa contribution avec un gros double-double de 26 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Le pivot turc a parfaitement complété le trio offensif des Rockets, qui ont su faire le travail aux lancers-francs dans les derniers instants pour sceller leur victoire.

Malgré une belle résistance menée par le rookie Cooper Flagg et PJ Washington, qui ont tenté de freiner l’offensive adverse avec des paniers primés, les Mavericks de Jason Kidd n’ont pas réussi à trouver suffisamment de poids offensif pour rivaliser jusqu’au bout. Cette défaite intervient dans une nuit NBA riche en émotions, marquée notamment par le panier au buzzer de Giannis Antetokounmpo face aux Pacers.