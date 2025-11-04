Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?

NBA - Sorti blessé lors du dernier match du Thunder, Ousmane Dieng devrait déjà être disponible avec le champion en titre pour affronter les Los Angeles Clippers de Nicolas Batum.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?

Blessé contre la Nouvelle Orléans, Ousmane Dieng sera disponible pour le match face à Los Angeles.

Crédit photo : Alonzo Adams-Imagn Images

Plus de peur que de mal pour Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans). Sorti blessé lors du match largement remporté par Oklahoma City contre les Pelicans de la Nouvelle Orléans, l’ailier ne figure pas dans le rapport de blessure d’avant-match de la franchise, qui se déplace chez les Clippers de Los Angeles.

Entré en jeu dès la première mi-temps face aux Pelicans, Ousmane Dieng avait dû céder sa place sur le terrain après six minutes seulement. Son entame de match était pourtant réussie : il compilait déjà 3 points à 1/1 derrière l’arc, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 contre. Le staff, qui avait diagnostiqué une blessure au mollet, n’avait pas communiqué sur sa gravité.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Ousmane Dieng.jpg
Ousmane DIENG
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 209 cm
Âge: 22 ans (21/05/2003)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
1,3
#391
REB
1
#369
PD
0,3
#375
LIRE AUSSI
L'ailier français Ousmane Dieng s’est blessé au mollet dès la première mi-temps du match facilement remporté par OKC face aux Pelicans.
Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue – BeBasket
Rédaction

Déjà gêné par les pépins physiques la saison passée, le Français retrouve donc sa place dans l’effectif dès le match suivant face à Nicolas Batum et les Clippers (mercredi, 5 heures du matin heure française). Une bonne nouvelle pour Dieng doit encore faire ses preuves, alors que sa place dans la rotation du Thunder est très incertaine. Ousmane Dieng a pris part à quatre des sept premiers matchs de la saison, pour huit petites minutes en moyenne et 1,3 point et 1 rebond par match. Il arrive en fin de contrat l’été prochain.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
EuroLeague
00h00Spencer Dinwiddie porte le Bayern Munich avant d’affronter Paris
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue déjà sur le départ d’Australie
Amael L'Etang est très attendu cette saison à Dayton
NCAA
00h00Amaël L’Etang et Yohann Sissoko brillent dès la reprise de la NCAA
Théo Magrit a fini en double-double contre Monaco, pour sa première avec Limoges
Betclic ELITE
00h00Première réussie pour Théo Magrit sous le maillot du Limoges CSP
Myriam Djekoundade est de retour en équipe de France 3x3
3x3
00h0016 joueuses retenues pour le stage de l’équipe de France féminine 3×3 à Charnay-lès-Mâcon
Jaylen Hoard toujours invaincu en championnat israélien avec le Maccabi Tel Aviv
À l’étranger
00h00Le Maccabi Tel-Aviv et Jaylen Hoard ont eu peur, mais restent invaincus en Winner League
Sidy Cissoko a marqué 5 points en 14 minutes contre les Lakers ce lundi
NBA
00h00Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers
Vous pouvez chaque matin avoir le résumé des performances des Français en NBA réalisées durant la nuit, heure française
À l’étranger
00h00Un onglet dédié sur BeBasket pour suivre les Frenchies partout dans le monde
Le Palais des sports Cholet Agglomération, futur antre de Cholet Basket.
Betclic ELITE
00h00Le futur Palais des sports de Cholet : 6 051 places pour un chaudron flambant neuf
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
NBA
00h00Houston Rockets – Dallas Mavericks : un duel texan explosif dominé par Amen Thompson et Kevin Durant
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo crucifie les Pacers au buzzer : soirée magique à Indianapolis
Sidy Cissoko a marqué 5 points en 14 minutes contre les Lakers ce lundi
NBA
00h00Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s'est blessé après six minutes sur le parquet face à La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue
NBA
00h00Français drafté le plus haut cette année, Noa Essengue prend aussi la route de la G-League
1 / 0