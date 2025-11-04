Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?

Plus de peur que de mal pour Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans). Sorti blessé lors du match largement remporté par Oklahoma City contre les Pelicans de la Nouvelle Orléans, l’ailier ne figure pas dans le rapport de blessure d’avant-match de la franchise, qui se déplace chez les Clippers de Los Angeles.

Thunder injury report for tomorrow's game against the Clippers: Jalen Williams (wrist surgery) is out

Lu Dort (illness) is questionable

Ajay Mitchell (bilateral gluteal contusion) is questionable

Jaylin Williams (shoulder sprain) is questionable

Kenrich Williams (knee surgery)… — Clemente Almanza (@CAlmanza1007) November 4, 2025

Entré en jeu dès la première mi-temps face aux Pelicans, Ousmane Dieng avait dû céder sa place sur le terrain après six minutes seulement. Son entame de match était pourtant réussie : il compilait déjà 3 points à 1/1 derrière l’arc, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 contre. Le staff, qui avait diagnostiqué une blessure au mollet, n’avait pas communiqué sur sa gravité.

PROFIL JOUEUR Ousmane DIENG Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 209 cm Âge: 22 ans (21/05/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 1,3 #391 REB 1 #369 PD 0,3 #375

Déjà gêné par les pépins physiques la saison passée, le Français retrouve donc sa place dans l’effectif dès le match suivant face à Nicolas Batum et les Clippers (mercredi, 5 heures du matin heure française). Une bonne nouvelle pour Dieng doit encore faire ses preuves, alors que sa place dans la rotation du Thunder est très incertaine. Ousmane Dieng a pris part à quatre des sept premiers matchs de la saison, pour huit petites minutes en moyenne et 1,3 point et 1 rebond par match. Il arrive en fin de contrat l’été prochain.