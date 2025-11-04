Spencer Dinwiddie porte le Bayern Munich avant d’affronter Paris

Le Bayern Munich enchaîne les performances de haut niveau avant de retrouver Paris en EuroLeague jeudi 6 novembre (21 heures). Victorieux contre Virtus Bologne la semaine passée, l’équipe de Gordon Herbert a signé une troisième victoire consécutive en dominant l’USC Heidelberg (93-81) en easyCredit BBL.

Spencer Dinwiddie change la donne dès la première période

Lors de ce match, c’est Spencer Dinwiddie qui a pris les choses en main dès l’entame, permettant au Bayern de prendre le contrôle du premier quart-temps (32-14). L’ancien joueur de Dallas et Brooklyn a dicté le rythme offensif de son équipe, compilant déjà 14 points à la mi-temps et permettant aux Bavarois de creuser un écart confortable (63-35). Dinwiddie a finalement terminé la rencontre avec 18 points, 3 passes décisives et un très bon 4/7 à 3-points.

La performance de Dinwiddie s’inscrit dans la dynamique positive du Bayern Munich, qui retrouve ses marques après des semaines difficiles. Elle donne surtout un début d’élan à son aventure bavaroise, qui avait débuté par un match discret mais gagné contre Bologne, avec 6 petits points à 1/7 au tirs et 3 passes décisives en 20 minutes. Fort joueur NBA, Dinwiddie pourrait se montrer redoutable en Europe désormais. En confirmant les attentes dès jeudi face à Paris ?