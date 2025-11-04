Recherche
À l’étranger

Spencer Dinwiddie porte le Bayern Munich avant d’affronter Paris

BBL - Auteur de débuts timides en Coupe d'Europe face à Bologne, le meneur américain Spencer Dinwiddie a fait le plein de confiance en championnat avant le déplacement du Bayern Munich sur le parquet du Paris Basketball jeudi 6 novembre (21 heures) en EuroLeague.
00h00
Spencer Dinwiddie porte le Bayern Munich avant d'affronter Paris

Spencer Dinwiddie a performé en championnat pour son deuxième match avec le Bayern Munich.

Crédit photo : Bayern Munich

Le Bayern Munich enchaîne les performances de haut niveau avant de retrouver Paris en EuroLeague jeudi 6 novembre (21 heures). Victorieux contre Virtus Bologne la semaine passée, l’équipe de Gordon Herbert a signé une troisième victoire consécutive en dominant l’USC Heidelberg (93-81) en easyCredit BBL.

Spencer Dinwiddie change la donne dès la première période

Lors de ce match, c’est Spencer Dinwiddie qui a pris les choses en main dès l’entame, permettant au Bayern de prendre le contrôle du premier quart-temps (32-14). L’ancien joueur de Dallas et Brooklyn a dicté le rythme offensif de son équipe, compilant déjà 14 points à la mi-temps et permettant aux Bavarois de creuser un écart confortable (63-35). Dinwiddie a finalement terminé la rencontre avec 18 points, 3 passes décisives et un très bon 4/7 à 3-points.

La performance de Dinwiddie s’inscrit dans la dynamique positive du Bayern Munich, qui retrouve ses marques après des semaines difficiles. Elle donne surtout un début d’élan à son aventure bavaroise, qui avait débuté par un match discret mais gagné contre Bologne, avec 6 petits points à 1/7 au tirs et 3 passes décisives en 20 minutes. Fort joueur NBA, Dinwiddie pourrait se montrer redoutable en Europe désormais. En confirmant les attentes dès jeudi face à Paris ?

Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

