BCL

Cholet prend sa revanche en prolongations sur l’Hapoel Holon malgré un Jordan McRae en feu

BCL - Deux semaines après leur premier affrontement, Cholet Basket a cette fois réussi à battre l'Hapoel Holon pour lancer la phase de retour de cette phase de poules en BCL. Ils ont réussi à l'emporter 94-92 en prolongations, en se faisant peur.
00h00
Les 37 points pour 35 d’évaluation de l’ex-Metropolitan 92 n’auront pas suffi

Crédit photo : Basketball Champions League

La première rencontre entre les deux équipes le 22 octobre avait eu lieu dans un contexte tendu, avec tags sur les murs de la Meilleraie, appels au boycott et à la manifestation avant la rencontre. L’arrivée d’un club israélien dans la ville du Maine-et-Loire n’avait pas forcément plu à tout le monde. Ces derniers étaient cependant repartis vainqueurs (92-103) suite à une défense choletaise trop permissive. Cette fois pour le match retour, l’ambiance était beaucoup plus calme vu que le match se jouait… en Hongrie, dans une salle vide. L’Hapoel n’a donc pas vraiment eu d’avantage du terrain.

Et Cholet en a profité, en montrant notamment un autre visage en défense, à part sur un Jordan McRae qui était de toute façon inarrêtable (37 points à 12/19 aux tirs, pour 35 d’évaluation). Les hommes de Fabrice Lefrançois ont mis plus d’intensité, malgré la longueur du match qui s’est terminé en prolongations. Cette victoire de deux points (92-94) les remet à égalité de bilan avec les Israéliens dans le Groupe C.

Plus d’infos à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
