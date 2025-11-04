Première réussie pour Théo Magrit sous le maillot du Limoges CSP

Théo Magrit (1,89 m, 24 ans) n’a pas manqué ses débuts avec le Limoges CSP. Après avoir décliné plusieurs offres d’ELITE 2 cet été, dont celle de Caen, pour viser plus haut, le jeune meneur nordiste a fini par obtenir sa chance en Betclic ELITE. Une première pige remarquée à Boulazac lui a ouvert la porte de Beaublanc, puisque Dario Gjergja cherchait un meneur pour remplacer Vincent Amsellem, arrêté jusqu’au 28 février.

Un baptême du feu réussi face à Monaco

Face à l’ogre monégasque, le CSP a rapidement été distancé (28-56 à la pause) avant de se ressaisir en seconde période. Dans ce contexte, Théo Magrit a pleinement répondu présent pour son premier match sous le maillot limougeaud : 14 points à 3/7 aux tirs, 6 rebonds et 10 passes décisives pour 21 d’évaluation en 37 minutes.

L’ancien joueur du Portel et de Saint-Chamond a ainsi prouvé qu’il pouvait tenir la mène à ce niveau, dans un rôle majeur, malgré un effectif décimé. Utilisé sans compter par Dario Gjergja, il a montré une belle énergie et un bon sens du collectif dans une ambiance toujours bouillante à Beaublanc.

Magrit : « Découvrir Beaublanc, c’était quelque chose »

À l’issue de la rencontre, Théo Magrit a livré ses impressions au micro d’Alouette : « C’était un match compliqué pour démarrer. Je suis arrivé depuis quelques jours, j’ai essayé d’apprendre la base assez rapidement comme j’ai pu. Mais découvrir mes coéquipiers, le coaching-staff et Beaublanc, c’était quelque chose. Ça n’a pas démérité sa réputation. »

Malgré la défaite, le meneur garde un état d’esprit positif : « Le positif, c’est qu’on n’a jamais lâché. Même diminués, on s’est battus et on gagne la deuxième mi-temps. Se battre sur le terrain, qu’on soit 6 joueurs ou 10, on est capables de le faire. »

Un rôle clé à saisir jusqu’à février

Sous contrat jusqu’à fin février — au moins — pour pallier la blessure de Vincent Amsellem, Théo Magrit aura l’occasion de confirmer son potentiel dans les semaines à venir. Sa prestation encourageante face à Monaco devrait lui valoir une nouvelle dose de confiance avant les prochaines échéances du CSP.

Le meneur espère désormais enchaîner : « J’ai beaucoup joué ce soir, c’est difficile mais il faut enchaîner. Les blessés travaillent dur pour revenir. Step by step, on va continuer à avancer. »

Le résumé vidéo de sa performance est à retrouver sur le compte X du CSP, ci-dessous :