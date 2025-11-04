Recherche
Betclic Élite

Première réussie pour Théo Magrit sous le maillot du Limoges CSP

Betclic ELITE - Théo Magrit a livré une prestation complète pour sa première avec le Limoges CSP. Arrivé en renfort après les blessures de Vincent Amsellem et Frank Mason, le meneur nordiste a signé 14 points, 10 passes et 6 rebonds en 37 minutes lors de la défaite face à Monaco (77-94).
|
00h00
Résumé
Écouter
Première réussie pour Théo Magrit sous le maillot du Limoges CSP

Théo Magrit a fini en double-double contre Monaco, pour sa première avec Limoges

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Théo Magrit (1,89 m, 24 ans) n’a pas manqué ses débuts avec le Limoges CSP. Après avoir décliné plusieurs offres d’ELITE 2 cet été, dont celle de Caen, pour viser plus haut, le jeune meneur nordiste a fini par obtenir sa chance en Betclic ELITE. Une première pige remarquée à Boulazac lui a ouvert la porte de Beaublanc, puisque Dario Gjergja cherchait un meneur pour remplacer Vincent Amsellem, arrêté jusqu’au 28 février.

Un baptême du feu réussi face à Monaco

Face à l’ogre monégasque, le CSP a rapidement été distancé (28-56 à la pause) avant de se ressaisir en seconde période. Dans ce contexte, Théo Magrit a pleinement répondu présent pour son premier match sous le maillot limougeaud : 14 points à 3/7 aux tirs, 6 rebonds et 10 passes décisives pour 21 d’évaluation en 37 minutes.

Théo MAGRIT
Théo MAGRIT
14
PTS
6
REB
10
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
77 94
ASM

L’ancien joueur du Portel et de Saint-Chamond a ainsi prouvé qu’il pouvait tenir la mène à ce niveau, dans un rôle majeur, malgré un effectif décimé. Utilisé sans compter par Dario Gjergja, il a montré une belle énergie et un bon sens du collectif dans une ambiance toujours bouillante à Beaublanc.

Magrit : « Découvrir Beaublanc, c’était quelque chose »

À l’issue de la rencontre, Théo Magrit a livré ses impressions au micro d’Alouette : « C’était un match compliqué pour démarrer. Je suis arrivé depuis quelques jours, j’ai essayé d’apprendre la base assez rapidement comme j’ai pu. Mais découvrir mes coéquipiers, le coaching-staff et Beaublanc, c’était quelque chose. Ça n’a pas démérité sa réputation. »

Malgré la défaite, le meneur garde un état d’esprit positif : « Le positif, c’est qu’on n’a jamais lâché. Même diminués, on s’est battus et on gagne la deuxième mi-temps. Se battre sur le terrain, qu’on soit 6 joueurs ou 10, on est capables de le faire. »

Un rôle clé à saisir jusqu’à février

Sous contrat jusqu’à fin février — au moins — pour pallier la blessure de Vincent Amsellem, Théo Magrit aura l’occasion de confirmer son potentiel dans les semaines à venir. Sa prestation encourageante face à Monaco devrait lui valoir une nouvelle dose de confiance avant les prochaines échéances du CSP.

Le meneur espère désormais enchaîner : « J’ai beaucoup joué ce soir, c’est difficile mais il faut enchaîner. Les blessés travaillent dur pour revenir. Step by step, on va continuer à avancer. »

Le résumé vidéo de sa performance est à retrouver sur le compte X du CSP, ci-dessous :

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires


Connexion
abel
wouaaaah super joueur , il m'a bluffé, on verra la suite , mais wouaaaah
Répondre
(0) J'aime
jeronimo
moi aussi il m'a bufflé du culot de la vitesse de l'adresse que demander de plus 4 ou 5 matchs comme ça et Palmer a intérêt à le prolonger jusqu' a la fin de la saison vu le chat noir qui se planque à Beaublanc
Répondre
(0) J'aime
fanfan21
Bravo à lui pour son match, bon joueur. À voir sur les prochains matchs de Limoges.
Répondre
(0) J'aime
